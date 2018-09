Fernando del Solar confiesa que su salida sí fue por Andrea Legarreta y Galilea Montijo

El conductor de televisión Fernando del Solar sorprendió por su inesperada salida del programa 'Hoy', a tan solo tres meses de su incorporación.

Había hecho una gran apuesta al darle la espalda a la televisora que toda la vida lo había respaldado, TV Azteca. Sin embargo, no se sintió cómodo en las instalaciones de Televisay decidió emprender otro camino.

Muchos creyeron que regresaría a la televisora que lo apoyó por tanto tiempo, pero tampoco será así.

Al fin ha revelado los motivos de su salida

Los rumores indicaban que su renuncia se debía por la poca conexión que logró con sus compañeros del programa de Hoy. Sobretodo los medios nacionales indicaban que parte del problema eran Galilea Montijo y Andrea Legarreta.

A post shared by Fernando Del Solar (@fernandodelsolar) on Aug 21, 2018 at 1:23pm PDT

En otras entrevistas el conductor había negado que tuviera problemas con el elenco. Aunque extraoficialmente aseguraban que las conductoras estrellas eran las causantes.

Ahora por fin contó todo sobre su salida.

“Fueron tres meses cuando hablamos con Magda, a quien le agradezco muchísimo, porque después de todo lo que pasamos no era fácil contratarme, ya que podían decir:‘a ver si este no se nos petatea al aire’”.

“Andrea Legarreta y Galilea Montijo son unas excelentes conductoras, de hecho, la amistad que hice con el Negro Araiza fue increíble y hasta el día de hoy nos chateamos, nos vamos a comer, como en todo grupo de trabajo hay personas más afines y menos afines, ellas tienen su personalidad, su carácter, es su programa, yo soy el que estaba llegando, el que tenía que adaptarse, yo no me sentí en mi lugar, si no me siento así no puedo ser creativo, no puedo explotar”, confesó.