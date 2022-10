Tras vencer el cáncer, Edith González confiesa lo cruel que fue Televisa

Edith González se retiró un tiempo de los escenarios para dedicarle tiempo al tratamiento y eliminar el cáncer de ovario que le diagnosticaron en 2016.

Sin embargo, tenía seis años de estar trabajando para TV Azteca, luego de salir de la la empresa que fue su casa por más de 30 años.

Cuando salió a la luz la noticia de que una de las mayores estrellas de Televisa se iría a la competencia, decenas de rumores comenzaron a salir.

Rompe el silencio

Tras ocho años de aquel acontecimiento, la actriz mexicana decidió contar la verdad sobre su salida.

Uno de los rostros más queridos de la televisión mexicana contó por primera vez todo sobre aquella época.

La exactriz de Televisa realizó una transmisión en vivo en la que se remontó al año 2004, cuando quedó embarazada mientras grababa la telenovela «Mujer de madera».

«Yo le pedí al productor que me dejara seguir en la novela y él dijo que no me iba a faltar al respeto, que no iba a usar mi embarazo como algo así y entonces literalmente me corrieron. Esa es la realidad. Y no solamente me corrieron de la novela sino también me corrieron de Televisa».

Durante su video confesó que intentó en muchas ocasiones que la volvieran a contratar, pero que nunca lo logró.

«Hice ‘Mundo de fieras’, ‘Bailando por un sueño’, como haciendo puntos para ver si me recontrataban y no funcionó. Al contrario, me mandaron a Colombia a hacer Doña Bárbara; yo creo que se sintieron como medios culposos».

Ella recordó que un ejecutivo de la empresa la llamó para ofrecerle un papel protagónico de una telenovela en Colombia y ella aceptó, pues ya no se sentía cómoda en Televisa.

