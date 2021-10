6 maneras de inspirarle confianza a tus hijos

Los niños necesitan tiempo, atención, esa relación es fundamental para que les tengan confianza a sus padres.

El proceso de crianza es desafiante, mantener relaciones sanas llenas de respeto y confianza entre todos los miembros de la familia es un arduo trabajo que se debe sembrar y regar a diario.

Un tema que preocupa mucho a los padres es el de la confianza, cómo hacer, qué decir y cómo actuar para que el niño sienta confianza.

Definitivamente la fórmula de la crianza perfecta no existe y en cada familia es diferente pues dependerá de los valores, los sentimientos y la forma de ser de cada uno.

Algunas de las situaciones por las que un niño no expresa lo que quiere es por cuestión de vergüenza, temor a la reacción de los adultos, miedo a decepcionarlos, de que les regañen o castiguen.

En esta oportunidad nos centraremos en ayudarte a mejorar la relación de confianza con tus hijos presentándote 6 maneras para inspirarle confianza.

Evita presionar

Busca momentos idóneos para compartir experiencias. Busca siempre un momento propicio en el día para conversar con ellos, contarle lo que viviste en el día y así demostrarle que te interesa saber cómo le fue en su día, si algo le preocupa, lo tiene con dudas o le genera algún sentimiento.

Valida sus palabras y sentimientos

Es importante que el niño sienta que pase lo que pase tiene derecho a expresarse y que lo que diga será tomado en cuenta bien para realizarlo o para orientarlo. Que sientan la seguridad de que no van a perder el afecto o amor de sus padres por lo que dicen o sienten.

Evita juzgarlos

Cuando sean capaces de confiarte algo no lo juzgas, no lo critiques, pues no te querrá contar algo nuevamente, se alejará y creará distancia entre ambos.

Apóyalo

Valora a tu hijo, muéstrale interés por las cosas que le gustan, por lo que emprende tanto en el colegio como en sus horas de ocio o actividades extra curriculares. Si compartes tu tiempo con él haciendo cosas que le encanten, ten por seguro que lograrás tener su confianza.

No lo expongas

Cuando tu hijo te cuente una intimidad evita contarlo a otras personas que puedan hacerle burlas o comentarle que lo saben, esto le hará sentir vergüenza y pondrá distancia contigo.

Respeta su intimidad

Olvídate de sacarle confidencias interrogándolo, presionando, momento Si quieres saber algo de él, cuéntale también tus cosas para que sienta que estás abierto a compartir y que está en confianza para decir lo que necesite o guste. Si ve que eres abierto y sincero, lograrás que tenga confianza en ti y tendrán una relación más estrecha.

