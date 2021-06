Mujeres lactantes deben ser consideradas como prioridad para recibir la vacuna contra el COVID 19

Con base en cómo funcionan estas vacunas en el organismo, las vacunas contra el COVID-19 no se consideran un riesgo para las personas en periodo de lactancia ni para sus bebés lactantes.

“La lactancia materna ofrece a los bebés el mejor comienzo posible en la vida”, expresó el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS.

Por lo tanto, las personas lactantes pueden recibir la vacuna contra el COVID-19. Los informes recientes han demostrado que las personas en periodo de lactancia que han recibido vacunas ARNm contra el COVID-19 tienen anticuerpos en su leche materna, lo que podría ayudar a proteger a sus bebés.

Respecto a la vacunación de la madre frente a COVID-19 se

considera que es segura para la propia mujer, para la lactancia, así

como para el bebé por los siguientes motivos:



• Las vacunas frente a COVID-19 basadas en el ARNm no contienen

microorganismos vivos, no tienen capacidad infectiva.

• Como en las demás vacunas, no se ha demostrado nunca la

presencia de componentes vacunales activos en la leche materna

(con la excepción de la vacuna de la Fiebre Amarilla).

• La salud de la madre es, finalmente, determinante clave para la

lactancia y la salud de sus hijos.

Tanto la lactancia como la vacunación son una decisión responsable de la madre, quien debe informarse de fuentes seguras como su médico de cabecera, obstetra y grupos de apoyo a la lactancia materna. Se debe evaluar individualmente las ventajas y los inconvenientes de

recibir la vacuna frente a COVID-19.

Personal médico aplica una dosis de la vacuna Moderna a una mujer embarazada hoy, en el Hospital Materno Infantil del Barrio Trinidad de Asunción (Paraguay). EFE/Nathalia Aguilar

Aunque las madres embarazadas y lactantes no están dentro del grupo prioritario de vacunación, especialistas recomiendan tomar en cuenta lo siguiente:

Su nivel de riesgo de exposición al COVID-19

Los riesgos de enfermarse y contagiarse

Si su embarazo es de alto riesgo



En el país las mujeres embarazadas podrán acudir con un certificado de su ginecólogo que avale no poseer ninguna complicación para acceder a la vacuna contra el coronavirus. Así lo confirmó el vicepresidente de Ecuador, Alfredo Borrero, después de recibir la vacuna.

“De lo que sabemos y hemos investigado se va a dejar libertad para que mediante un certificado médico se puedan acercar y les vamos a vacunar”. expresó el vicepresidente Borrero.

