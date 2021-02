Pañales, baberos y más: elementos que no deben faltar en la pañalera del bebé

Si te toca salir con tu bebé, de paseo, a casa de un familiar, al doctor, de compras o simplemente a dar una vuelta antes de hacerlo recuerda llevarlo lindo, limpio y apropiado a la temperatura que se encontrará el espacio a donde vayas. Pero esto no es todo, es importante que lleves un bolso con implementos que puedas necesitar, la llamada pañalera.

Pañaleras existen muchas, las hay de diversos tamaños, marcas y formas, busca un estilo que vaya con tu personalidad y, sobre todo, lo que te sientas cómoda. Que tenga varios bolsillos donde puedes colocar por separado accesorios, ropa y comida. Una pañalera que sea cómoda y fácil de limpiar si sucede algún desastre, de esos comunes que se dan cuando andas con niños.

Ahora bien, si no estás clara en las prioridades que debes incluir en la pañalera y cada vez que sale tu carro parece de mudanza y no encuentras realmente lo que necesitas, entonces presta atención porque en esta nota que sugerimos los implementos que no deben faltar en la pañalera del bebé para que en la próxima salida te sientas más cómoda y segura, disfrutando de la compañía de tu hijo sin tanto peso que cargar. Recuerda que, bastará con elegir aquellos elementos que te serán útiles en cualquier situación que se presente durante la salida.

Definitivamente el lugar a donde vayas podrá ayudarte a definir un poco los artículos que necesitas, también dependerá del tiempo en el que te vayas a demorar, de la edad del bebé y de tus preferencias.

En general los bebés necesitan casi siempre lo mismo, teteros, pañales, toallitas, ropa, el tiempo y la experiencia será tu gran amigo para lograr ese bolso ideal, realmente muchas veces esto pasa por un período de ensayo y error, pero lo importante es que lo básico no falte.

Mientras más pequeño sea el bebé más pañales, ropa y teteros necesitará, cuando ya están un poco más grandes, alimentos como frutas, compotas y lo que come a esa edad se vuelve prioridad, así como los baberos y toallas para limpiar cualquier imprevisto.

Te detallamos entonces los elementos que debes considerar como prioridad en la pañalera del bebé para su próxima salida.

1.-Pañales

Definitivamente un elemento indispensable. Siempre debes llevar varias piezas, la cantidad dependerá de la edad de tu bebé, mientras más pequeños, más utilizarán.

2.-Crema y toallas húmedas

Organiza con tiempo la pañalera para que hagas un repaso de los elementos - Polina Tankilevitch / Pexels

Cada vez que cambias el pañal es importante aplicar una crema humectante para evitar que se irrite, para ello existen cremas especiales. También para limpiar el pipí y popó necesitas ayuna y nada mejor que las toallas húmedas, así que ambos elementos no deben faltar en tu pañalera por ninguna razón.

3.-Cambiador portátil

En muchas pañaleras vienen incluidos los cambiadores portátiles, sino puedes encontrarlos con facilidad, este elemento será primordial para que el bebé no se exponga a ninguna superficie que no sabes que tan limpia está. Estos cambiadores son lavables y se pueden enrollar o doblar con facilidad dentro de la pañalera.

4.-Baberos

Serán un elemento útil a la hora de comer, esto te permitirá limpiarlo y evitar que se ensucie mucho al momento de comer. Existen muchos modelos y telas, de hecho, hay unos lavables que te pueden ser de gran utilidad para la pañalera, pues son bien resistentes.

5.-Ropa

No deben faltar los pañales y más ropa. - Polina Tankilevitch / Pexels

Un bebé se puede ensuciar con facilidad, bien cuando come o si es un poco más grande cuando juegan, entonces que una situación no te deje en shock sin nada que ponerle luego de haber tirado en su ropa la compota o de haber vomitado solo por citar algunos ejemplos. Mantener una buena presentación, llevarle un cambio de ropa completo evitará que usen una prenda húmeda porque se mojaron con alguna bebida o que sufran irritación en su piel.

6.-Comida / agua

Dependiendo de la edad es importante que lleves comida, bien sea leche, compotas, frutas, galletas y agua suficiente para mantenerlo hidratado.

Mas de este tema:

Enseñanzas que debes darle a tu hija para que sea fuerte e independiente cuando no estés

Bondades del yoga para reducir el estrés en los niños

Depresión leve, señales que revelarán que un niño la sufre