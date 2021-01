Elementos que no deben faltar en el cuarto del bebé

De seguro preparas con ansias la llegada de tu bebé son muchas las decisiones que te ha tocado tomar para ambientar su cuarto, a lo mejor te gustan las habitaciones temáticas o te vas más por los colores pasteles para que sea todo más romántico, pero hay algo importante que no debes olvidar, la habitación del bebé no solo debe ser bella, es importante que el niño se sienta cómodo y seguro.

Antes de pensar en la combinación de colores es importante que tengas claro los elementos que no deben faltar en la habitación del bebé, además de la cuna, una buena lámpara y la regulación de la temperatura, te dejamos los elementos que no pueden dejar de estar en la habitación de tu hijo.

Es importante que hagas una lista y que prepares el espacio con tiempo para que no falte ningún detalle que mantenga a tu bebé seguro y a ti feliz. Recuerda que este será el espacio que tendrán luego de que el bebé salga de tu pancita, por lo que los detalles marcarán la diferencia.

A la hora de habilitar la habitación del bebé, los padres deben tener claro que la seguridad y la comodidad deben ir de la mano. En este lugar tu hijo pasará mucho tiempo, pero tú también, no es necesario que esté llena de mil cosas, pero sí de elementos útiles para la familia.

Cuna

La cuna del bebé es clave en la habitación. - Alicia / Pexels

Este debe ser el elemento principal en el cuarto del bebé, en este sentido opta por una cómoda y segura. Hay quienes deseen para el primer mes que el bebé duerma en un moisés, también es válido, así como escoger una cuna que cuando el niño crezca pueda convertirse en Acama.

Con respecto al colchón de la cuna debe ser duro que se ajuste a la cama y no deje espacio, que sea firme para que el bebé duerma en una superficie plana sin peligro y sin elementos para hacerse daño.

Una silla mecedora o una poltrona

Estos elementos serán de gran utilidad para ti al momento de alimentar al bebé, para acurrucarlo o mecerlo bien para que duerma o se calme y te será muy cómodo para ti.

Cambiador

El cambiador y el móvil te serán de gran ayuda - Markus Spiske / Pexels

Definitivamente por un buen tiempo tu hijo utilizará pañales, entonces nada mejor que tener un espacio específico para cambiarlo. Por lo general, los cambiadores vienen acompañados de un mueble con cajones donde podrás guardar algunos implementos de tu bebé. Ubica un cambiador que te permita mantener una buena postura para evitar lesiones con el tiempo.

Armario

El bebé además de sus pañales tendrá su ropa y accesorios, porque necesitará un espacio para guardarlos. Entonces, es de suma importancia que el cuarto cuente con armario para almacenar los elementos del bebé, de esta manera será más organizado guardar su ropa, sus juguetes, los elementos de aseo y otros accesorios de uso frecuente.

Móvil para la cuna

Si te parece increíble que este sea un accesorio indispensable para el cuarto del bebé, te explicamos. Un móvil lleno de colores despierta el interés del bebé en los primeros meses de vida. Activa el sentido de la vista y del oído, también es un buen elemento para que su música lo calme y logre conciliar el sueño. Por eso es clave que el móvil tenga mucho color y emita sonidos. A la hora de ponerlo ten cuidado que el bebé no pueda alcanzarlo para evitar un accidente.

Iluminación

La iluminación para los momentos nocturnos que no te falte, que sea con luz suave. - Curtis Adams / Pexels

En la habitación del bebé tampoco puede faltar una lámpara. Esta puede ser con diseño infantil que al igual que el móvil estimule al niño o un accesorio sencillo que te permita regular la luz en la noche, que sea de utilidad para ti al entrar cuando el bebé se despierte y de esta manera evitar accidentes. Eso sí, recuerda que la iluminación debe ser suave.

