Cómo ayudar al bebé a dejar el pañal con estos consejos

Tienes un bebé en casa, pero no sabes si está listo para dejar el pañal, según tus amigos que está muy grande, según tu mamá está muy pequeño y por otra parte no te quedó clara la recomendación del pediatra. Te contamos que cada niño es diferente, sin embargo, el proceso fisiológico adecuado para dejar el pañal puede iniciarse entre los 18 a 24 meses y durar hasta los 5 años.

Quitar el pañal no es tema de capricho de los padres, aquí tampoco cabe la frase de la mejor época, pues esto debe ser cuando tu hijo esté listo.

Si sientes que tu hijo está listo para dar este paso, no lo pospongas. En cuanto muestre la madurez para dar el paso, denlo juntos. En cuanto tu niño muestre interés y lo veas listo dale prioridad, es más fácil si le ayudas en el momento que él está listo y no cuando tú puedas.

Señales que indican que tu hijo está listo para dejar el pañal

Es importante que el niño esté preparado para el proceso. - Bulat Khamitov / Pexels

Se incomoda cuando orina o hace caca en el pañal.

Quiere quitarse el pañal, siente que le molesta, que le incomoda.

Se esconde para hacer caca.

Muestra interés por ir al baño.

El pañal permanece más seco en el día o durante las siestas.

Obedece órdenes sencillas

Puede bajarse los pantalones

Si tomaste la decisión que es el momento apropiado de iniciar el adiós al pañal con tu hijo debes tomar en cuenta cuatro premisas:

Amor

Bríndale amor y compañía en esta etapa. - Tatiana Twinslol / Pexels

Recuerda que es tu hijo y que el proceso es poco a poco, que necesita cariño para afrontar una nueva etapa de su vida. Si todo se hace con amor, los resultados serán favorables.

Paciencia

Para no cansarse, para poderlo acompañar y guiar, para orientarlo sin gritarlo, sin regañarlo y mucho menos sin hacerlo sentir mal.

Constancia

Para seguir adelante, para lograr el objetivo, para que el niño disfrute su logro.

Apoyo familiar

Momento de apoyo familiar. - Gustavo Fring / Pexels

Es importante que la familia en pleno acompañe, felicite, estimule la salida del pañal de la vida del bebé.

En este tiempo es importante identificar las señales que te da el niño recordando que su período de adaptación es único, olvídate lo que te dijo la vecina que su hijo dejó el pañal en 3, 5 o 20 días.

Siempre tu hijo necesitará tu compañía, pero en este tiempo aún más. Recuerda mantener la calma, respeta el tiempo de tu hijo y olvídate de frases o acciones que lo hagan sentir culpable o lo ridiculicen. Siempre explícale cuáles son los lugares para hacer pipí o caca y que al primer síntoma pues avise.

Una buena forma de guiar a tu pequeño es mostrándole como se hace que vea como es la rutina, que lo vea de forma normal, que el acto de ir al baño es algo cotidiano, nada mejor que aprenda las cosas de papá y mamá quienes lo orientan con amor.

La paciencia será clave para evitar ansiedad, para dar seguridad y confianza. Considera los factores externos, quizá algo en su entorno no está ayudando a que el niño avance.

Una forma de estimular al niño a realizar sus necesidades en el baño es regalándoles un bañito, adecuando el espacio para ellos. Puedes ponerle sus toallitas húmedas, papel, un botecito de basura. Un espacio donde pueda jugar, pero a la vez sentirse grande. Quizás las primeras veces solo se siente, sin embargo, verás cómo poco a poco se sentará en el baño, cuando sienta necesidad.

Llévalo cada cierto tiempo al baño a ver si tiene deseos de hacerlo.

Cuando veas que no quieren hacerlo pues no lo obligues, respeta su derecho de no estar listo, recuerda que nada mejor que hacer las cosas poco a poco, pero sin echar para atrás lo que han avanzado.

Mentalízate que siempre habrá desastres las primeras veces y también posteriores a ella y que esto es normal, pues es un proceso de aprendizaje.

Si tienes alguna duda tu médico será la persona que más aporte te puede dar para que el proceso avance.

