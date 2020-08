Cuándo (y cómo) puedes averiguar el sexo de tu bebé

Una de las preguntas más frecuentes que todas las embarazadas se hacen es si su bebé será niño o niña. AUnque muchas optan por saberlo hasta el momento del parto, otras no pueden esperar al momento en el que el médico lo revele.

Hoy en día existen diversos tipos de pruebas que se adaptan a las necesidades de cada una.

Lo cierto es que debes esperar hasta que tengas entre 18 y 20 semanas. Los médicos generalmente pueden determinar el sexo del bebé durante una visita de ultrasonido de rutina. La posición del bebé durante la ecografía es clave así que si este está acurrucado o mirando hacia el lado equivocado, es posible que debas esperar hasta la siguiente cita ya que es difícil ver si es niño o niña de este modo.

Éstas son algunas de las pruebas mencionadas por el Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern en Chicago

Las futuras mamás que se someten a una amniocentesis, una prueba prenatal que se usa para detectar ciertos problemas genéticos, generalmente pueden averiguar alrededor de las 16 semanas si van a tener un niño o una niña. La prueba, que generalmente se administra a madres de 35 años o más, consiste en insertar una aguja en el útero para extraer una pequeña cantidad de líquido amniótico. Sin embargo, esta prueba no está exenta de riesgos y no se realiza específicamente para determinar el sexo del bebé.

La prueba prenatal no invasiva (NIPT), también llamada prueba de ADN libre de células, es una prueba de sangre más nueva que está diseñada para buscar anomalías y afecciones cromosómicas en el bebé. La NIPT tiene una precisión del 95 al 97 por ciento, pero no es del todo infalible, por lo que siempre existe el riesgo de equivocarse.

La CVS (muestreo de vellosidades coriónicas) es otra prueba que se realiza durante el primer trimestre para buscar problemas con los cromosomas del bebé como el síndrome de Down, la trisomía 13 y la trisomía 18. CVS tiene una precisión cercana al 99 por ciento para predecir el sexo del bebé sin embargo, esta prueba se realiza con menos frecuencia ya que implica un riesgo importante por lo que realmente no se recomienda solo para la predicción de género.

Pruebas simples

En lugar de esperar una ecografía o estudios más complejos de laboratorio, algunas embarazadas recurren a pruebas más simples que pueden hacer en casa.

En los últimos años ha aparecido una gran cantidad de kits de predicción de género en las farmacias, y algunos afirman predecir con precisión el género de un bebé a las cinco o siete semanas de embarazo. Orinar en una taza o pincharse el dedo y enviar una muestra de sangre a un laboratorio para una prueba de ADN es bastante fácil, pero estos no son métodos infalibles.

Entre los kits, los análisis de orina, que comprueban la presencia de testosterona a las diez semanas, son los menos costosos y también los menos precisos.

Los kits que utilizan una muestra de sangre para detectar el sexo también son imprecisos y costosos.

Mitos sobre la revelación de sexo

Uno de los mitos más populares en torno a la revelación de sexo de un bebé es por medio de la frecuencia cardiaca pues se cree que uno late más rápido que el otro. Algunas personas aseguran que pueden predecir el sexo del bebé por la forma en que se está cargando, es decir si la barriga se ve más hacia abajo o más redondeada. Otros utilizan una "prueba de péndulo" en la que se suspende un objeto sobre el vientre de la embarazada y se revela el sexo del bebé según la dirección en que se balancee.

No hay pruebas científicas que avalen ninguno de estos métodos pero mientras que no impliquen un riesgo para la mujer o el bebé, cada quien puede creer lo que le haga sentir mejor.

No te frustres si no puedes saber el sexo de tu bebé. No te sientas presionada por lo que tengas que comprar o lo que la sociedad diga con respecto a lo que le corresponde a cada sexo. ¡Haz lo que te haga feliz!

