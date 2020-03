Crianza en tiempos de cuarentena: ¿Qué hacer con los niños en casa 24/7?

Para evitar la propagación de la pandemia del COVID-19, resulta fundamental que todas las personas se queden en sus casas con el fin de evitar cualquier tipo de contacto que pueda generar más contagios.

En situaciones en que estamos obligados a quedarnos en el hogar, conviene seguir algunas recomendaciones para que el día a día no se transforme en un caos. Planificarse en familia, organizarse como un equipo con la pareja e hijos, y evitar las situaciones que generen estrés, ayudarán a pasar este período de una forma más amena. La idea es todos colaboren.

Identificar

En primer lugar, la sicóloga infanto- juvenil, y creadora de supermadre.net, Varinia Signorelli, sugiere identificar qué te hace mejor como persona, porque algunas funcionan súper bien con horarios, pautas y metas durante el día, y otras prefieren actuar según las necesidades que vayan apareciendo. “Es muy importante que comuniquemos está flexibilidad, porque si no las personas se colapsan por no poder seguir la pauta. Me han escrito un montón de mamás que han visto horarios en internet para los niños, con muchas actividades distintas al día, y que debido a la emergencia no son capaces de sostenerlo y se angustian”, cuenta.

Explicar

Es conveniente decirles a los niños la verdad, porque todos vamos a estar expuestos a los medios de comunicación para informarnos y ellos también van a escuchar. No explicarles lo que pasa genera más incertidumbre y angustia en ellos. Por eso, lo preferible es contarles en palabras simples lo que ocurre con este virus. “Que hay un resfrío o gripe muy fuerte, que la gente puede contagiarse, que es algo que afecta más a las personas que tienen alguna enfermedad o que son muy viejitos, y que debemos quedarnos en la casa para cuidarlos a ellos y a nosotros. Que esto va a ser largo, pero que depende de nosotros que no se propague más, de la responsabilidad que tengamos para no enfermarnos y no tener que ir al doctor y quitarle el puesto a alguien que realmente lo necesite”, añade.

Economía emocional

Para la experta en salud mental, este es el concepto clave en esta cuarentena. “Gestionar tus emociones para evitar aquellos estímulos que te estresan más de la cuenta, y así poder responder mejor ante las necesidades de tus hijos y de la gente que vas a tener cerca en este período”, explica la creadora de la cuenta de Instagram @supermadreblog. En este sentido, es mejor que priorices aquello que realmente es importante y vital, y no complicarte con situaciones que pueden esperar.

En épocas normales, cuando te enojas o estás en un momento desagradable, puedes irte de ese lugar y despejar tu mente. En estos días, eso no es posible. Conviene cuidarse.

¿Rutina escolar?

Mantener una rutina colegial en la casa ayuda a que los más pequeños sientan que están más cercanos a su mundo. En este sentido, la sicóloga cree que puede ser favorable para ellos, pero sin poner la presión de aprender algo. “Muchas de las mamás no tenemos alma de profesora, que es una profesión súper específica que requiere saber muchas cosas. Lo más importante es que ellos sientan que están más cerca de su vida habitual y, en este sentido, el colegio puede llegar a serlo”, enfatiza. Por eso, procura que no se convierta en una exigencia, y así estarás cuidando las emociones de todos en tu familia.

Entrar en el mundo de los niños

Es un buen momento para desempolvar los juguetes y que los más chicos te enseñen a jugar como ellos. Por lo general, cuando estamos inmersos en la rutina, queda poco tiempo. La cuarentena se transforma en una buena instancia para participar del universo infantil. Los niños generalmente se quedan muy tranquilos y disfrutan cuando los adultos juegan.

Ser creativos

El uso de tecnología permite que nos mantengamos conectados y tengamos acceso a las sugerencias que distintas organizaciones entregan a través de redes sociales. Desde la Fundación Niños Primero (@ninosprimero), dan una lista de actividades fáciles para entretener y educar. Acá mencionamos algunas:

– Implementar un rincón de lectura entretenido. Los niños disfrutan armando casitas con mantas, toallas o cartón, que se pueden transformar en un espacio donde compartir cuentos.

– Hacer ejercicio. Inventar circuitos usando escobas o elementos para demarcar espacios. La idea es poner en el piso a cierta distancia los objetos y jugar a saltar, como si fueran vallas.

– Reforzar patrones. Recortar con las manos es una entretenida actividad. Pueden buscar colores o formas en distintas revistas o diarios, y luego armar secuencias por categorías. Por ejemplo: algo rojo, luego azul, algo rojo y luego azul. Y para hacerlo más complejo, pueden ir agregando más colores, como formas o frutas.

– Cantar y bailar. En YouTube Kids hay videos de grupos para niños como Cantando Aprendo hablar, El Perro Chocolo, El gallo Pipe, Los Pica Pica, Mazapán o La Gallina Pintadita. A través de su música, fortalecen el lenguaje y habilidades cognitivas y socioemocionales.

– Hacer una búsqueda del tesoro. Esconder algo muy querido, inventar pistas y luego salir a buscar.

Aprender en línea

Los métodos de enseñanza online se convierten en una alternativa para que los menores no vean afectados sus conocimientos. Smartick es un sistema de aprendizaje de matemáticas, cálculo, lógica y programación para niños de 4 a 14 años, con sesiones de 15 minutos diarios, que usa la inteligencia artificial para adaptarse al desempeño real del alumno.

La plataforma diseña un plan de estudios personalizado y el estudiante puede crear un perfil e ir ganando puntos para cambiar por accesorios para su avatar. Debido a la contingencia, la aplicación está entregando un periodo gratis de 15 días a los niños chilenos. Más información en www.smartick.cl