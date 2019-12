Cómo ayudar a tu hija a tener una autoestima alta y fuerte para que nadie ni nada la derrumbe

La autoestima es un aspecto primordial en toda persona, ya que nos permite apreciarnos a nosotras mismas, valorar lo que somos y es la vía para estar seguras de lo que somos, sin importar lo que digan terceras personas.

Pero no estás sola en la carrera para ayudar a tu hija a tener una mayor autoestima, mira estos consejos de la psicóloga Catherine Steiner-Adair al portal Child Mind Institute.

Cómo fortalecer la autoestima de tu hija

Motívala a aceptar su cuerpo

Ayuda a tu hija a mejorar la percepción de su imagen corporal, sin reprocharle que se ve gorda con cierta ropa o regañándola por comer determinadas cosas como si fuese un pecado, ya que a la larga puedes generar complejos con su cuerpo y trastornos alimenticios. En ese caso, anímala a ejercitarse y a cuidar de su salud, por encima de cómo se vea.

Enséñala a defender lo que quiere

No la críes como una persona complaciente, al contrario, enseña a tu hija a defender lo que ella quiere y sus puntos de vista. Impúlsala a tomar sus propias decisiones, así crecerá como una joven fuerte y segura de sí misma, y no permitirá que nadie la atropelle.

Que tus elogios no dependan de su apariencia

Los elogios hacia tu hija no deben ser por su apariencia, por su ropa o su peso. Deben ser por tu inteligencia, sus logros y sus talentos.

Ayúdala a desarrollar sus talentos más allá de la apariencia

La apariencia es efímera, pero la inteligencia no. Impulsa a tu hija a explorar sus talentos que no dependan de su apariencia, así no se enfocará en ser la más hermosa sino en ser la más talentosa en cualquier área, ya sea en el deporte, las artes o la música.

Asegúrate de que sepa que la amas, sea cual sea su apariencia o sus talentos

Demuestra a tu hija que tu amor es incondicional e independiente de tu peso, su apariencia, sus logros o fracasos. Ese cariño permitirá que se reponga cuando las cosas no salgan tan bien y la llenará de ánimo para volverlo a intentar.

Te recomendamos en video: