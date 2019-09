'Mother's Front', la plataforma en la que todas las formas de ser mamá son bienvenidas

Jimena Gallego y Alexia Camil son amigas de toda la vida. Sus padres también son muy cercanos, por lo que desde que nacieron vivieron juntas vacaciones, comidas de fin de semana, juegos infantiles y amores adolescentes.

Pero a pesar de haber compartido casi todo en la vida, no fue hasta que tuvieron a sus primeras hijas (con una semana de diferencia) que sus mundos profesionales se unieron y crearon Mother´s Front, una plataforma para mamás que busca engrandecer el arte de la maternidad desde una perspectiva sin prejuicios y alejada de expectativas e ideales.

A pesar de que ninguna de las dos se considera “niñeras”, siempre supieron que querían tener hijos, aunque ambas reconocen que: “Nunca te imaginas lo que se te despierta hasta que te enteras que estás embarazada y más aún cuando nace tu bebé”.

Con la llegada de su primera hija, Alexia tomó la decisión de dejar su exitosa carrera profesional como galerista de arte contemporáneo, a diferencia de Jimena quien eligió seguir ejerciendo como conductora y presentadora, y fue desde sus diferentes perspectivas y maneras de afrontar esta nueva etapa en sus vidas que ambas decidieron crear Mother´s Front, una plataforma donde todas las maneras de ser mamá son bienvenidas.

Ambas notaron que desde su respectiva tribuna eran consideradas “insuficientes” y quisieron crear un lugar donde el centro de interés fueran las madres, no los hijos y sus diferentes formas de crianza. “Con el despertar del nuevo feminismo, la mamá que decide dedicarse cien por ciento a la maternidad queda un poco relegada, si solamente eres mamá es como si no existieras, no puedes opinar o no haces suficiente”, comenta Alexia. “Y al mismo tiempo, si eres mamá trabajadora, te sientes en falta constantemente, ya sea con tu fuente laboral o con tus hijos, y siempre tienes culpa”, reflexiona Jimena.

En Mother´s Front no se habla de onzas de leche, de lactancia, ni de técnicas para dejar el chupón. No se habla de cómo educar ni de cómo abordar un berrinche. La ideología es que cada mamá sabe mejor que nadie cómo educar a sus propios hijos y que no hay experto que sepa más que el propio instinto, por lo que cada manera única de maternidad se debe respetar. Tampoco se habla de cómo ser mamá, los temas surgen orgánicamente de las historias de vida de las propias mujeres.

“Se les da espacio a mujeres para que cuenten, por ejemplo, cómo la maternidad les dio la energía para emprender, o que buscan romper el silencio sobre temas que siguen siendo tabú, como la depresión post parto”, explican. “Es un lugar donde las mamás pueden encontrar otras mujeres que se sienten igual que ellas y venir a pasar un buen rato, sin que nadie las juzgue, es una plataforma de encuentro donde todas las maneras de vivir la maternidad son bienvenidas, incluso las madrastras y las personas que viven formas de maternidad no convencionales”, agregan las creadoras de la idea.

Por tercer año consecutivo, Mother's Front tendrá su consejo anual el día 3 de Octubre en Torre Virreyes entre 8:30 AM y 4:00 PM. Entre los invitados de este año se encuentra el fashion stylist Aldo Rendón, creador de “Pa que anden dignas”, quien contará sobre su experiencia de vida como un niño gay, criado en Culiacán en la década de los noventa por una madre soltera, quien logró protegerlo de todos los prejuicios y darle una infancia feliz.

También habrá un panel compuesto por madres solteras que, desde sus diferentes experiencias, vienen a compartir lo que ha significado en sus vidas tomar la decisión de ser mamás solas, e incluso cómo una de ellas consiguió que la empresa donde trabaja corriera con los costos de su tratamiento para convertirse en madre.

Angie Meidi, quien perdió a su hijo durante el terremoto en septiembre del 2019 y “Karina la Grandiosa”, cantante venezolana quien acompañó a su hijo transexual en el proceso de cambio de sexo a los 11 años, también darán su testimonio, entre otros.

“La invitación es a abrirse a la oportunidad de poder ser parte de una comunidad donde hay comunicación y plantear temas que nutren a todas las mamás. Es muy poderoso porque se abre un canal de comunicación y empatía donde en vez de juzgar a otra mamá, puedes entenderla. Mother's Front te muestra que hay gente que se siente igual que tú. Aquí no nos importa lo que decides, lo respetamos, y te invitamos a dialogar sin expectativas”, finalizan Jimena y Alexia.

Más información en @mothersfront www.mothersfront.com

Ignacia Allamand es una actriz chilena de cine, teatro y televisión radicada en Ciudad de México desde el 2017. Ha participado en múltiples proyectos televisivos y cinematográficos en Latinoamérica, México y Estados Unidos. Actualmente es parte del elenco de la serie “El dragón” de Televisa y Univision y escribe la columna de opinión “Crónicas de una güera” para Nueva Mujer Chile. Ex Locutora de radio, eterna viajera y sibarita, comparte sus experiencias a través de su cuenta de Instagram @ignaciachaopez y se encuentra trabajando en su primer libro que será publicado en 2020.

Te recomendamos en video: