7 claves para enfrentar las pataletas de tu hijo

El enojo en los niños. . Resulta fácil cuando presenciamos una rabieta de un pequeño, etiquetar el suceso de manera inmediata sin percatarnos que detrás puede estar solapada otra situación. . Resulta útil considerar inicialmente varios aspectos: – Si los arranque o #rabietas se dan después de los 7-8 años. (se debe indagar más). – Si está perdiendo el control en la escuela o comunidad. – Si comienza a sentir el rechazo de sus pares. – Si no se puede controlar. Es decir observar en que momento se dan estos episodios, ya que las causas pueden ser muchas. . Los que sufren de #Trastornodeatenciónehiperactividad TDAH, pueden aparecer como #desafiantes o #enojados, y es simplemente que les cuesta seguir instrucciones o pasar de una actividad a otra. . Hay niños con #ansiedad severa, cuyas presiones escolares por ej. no puede manejar, esto le causa un gran miedo. . Muchas veces las causas del #enojo puede obedecer a un problema no diagnosticado de aprendizaje o de tipo sensorial. . ¿Cómo ayudarlos? . La medicación no disminuye o elimina la conducta, pero ayuda a disminuir síntomas del #TDAH, #ansiedad. El trabajo debe ser familia y escuela, en equipo. . Se deben buscar los elementos estresores o desencadenantes, luego trabajar organizadamente para evitarlos (arreglar útiles, uniformes, baño del peque, etc.) ; todo con antelación. . Ser #congruentes y #consistentes como padres. . Lo importante ante un episodio de #enfado desenfrenado es no perder la calma, ser pacientes, pasará, hable una vez que pase, muestre la causa y el efecto de su conducta durante el mismo, exalte las conductas positivas e ignore las negativas. Recuerde respirar e invitar al pequeño a hacer lo mismo, esta #herramienta es infalible y siempre está allí, disponible. [email protected], #Psicopedagogía, #Orientación, #Psicologíaescolar, #Dinámicadegrupos, #santiagodeChile.