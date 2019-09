6 cosas que debes evitar durante la lactancia

El proceso de lactancia materna es sagrado, tanto para la madre como para el hijo y, por eso, lo mejor es evitar ciertos detalles para garantizar el bienestar de ambos.

Cuando toma teta

Manejar el celular

Porque interrumpe la conexión madre e hijo. Es importante, sobre todo en los primeros meses de nacido, que tu bebé sienta que tu atención es completa para él.

Ruidos fuertes

Gritar o escuchar música en alto volumen entorpece el momento y puede asustar o alterar al bebé, incluso a la madre. La calma es fundamental.

Movimientos bruscos

Lo ideal es dar de mamar mientras estás sentada, en un lugar estable. Así tu hijo gozará de la tranquilidad necesaria mientras mama.

Despegarlo de la teta

Por pensar que ya están satisfechos o por agotamiento, algunas madres tienen la costumbre de despegar a los hijos cuando todavía están chupando.

Son ellos quienes deben decidir hasta cuándo tomar y cuándo es el momento de soltar la teta.

En el período de lactancia

El alcohol

Las bebidas alcohólicas pasan a través de la leche materna y, por esto, las mamás que amamantan no deberían ingerirlas. Sin embargo, una copa de vino, por ejemplo, está permitida, siempre y cuando se espere un lapso de cuatro horas para volver a amamantar.

Completar con tetero

La falsa creencia de que la leche materna no es suficiente, no tiene buena calidad o no llena a los bebés es el peor enemigo de las madres.

Alíviate y convéncete de que tu alimento es lo único poderoso. “Completar” con teteros es innecesario y un exceso.

¿Comer la placenta después del parto es saludable? Los expertos hablan sobre este método que realizan las famosas Kim Kardashian, JLo, y Hilary Duff, están entre las famosas que lo han hecho.

Te recomendamos este video: