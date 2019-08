9 ventajas de amamantar para la madre y su hijo

View this post on Instagram

#amamantar no tiene horario señoras!!! Y ya a estas alturas no me da pena dar pecho en público… entiendo que hay mujeres pudorosas y las admiro, yo ando en pantaletas en mi casa y Alberto siempre atrás peleando conmigo por exhibicionista jajjaajjaaaa 😂😂😂 no es tampoco que ando con las lolas al aire! yo me tapo un poco cuando Tiago me deja, (porque de paso cuando pongo manta me la quita en plan: y esto qués señora de las tetas? Saque ese trapo e mi cara! Que entorpece mi visión!!!) aquí en España las mujeres van a la playa sin nada 🙌🏻 arriba! Así que estamos en una sociedad avanzada!!! 👏🏻👏🏻👏🏻 Es más importante para mí calmar a Tiago, ya sea su hambre o sueño o perreta… que la pena! Pooooooor supuesto que aprovecho las salas de lactancia cuando las hay… más por Tiago que por mi! Porque en público se dispersa y no se concentra y es una lucha darle teta porque prefiere andar en un solo chisme! Además las salas estas son bien cómodas y me permiten echarme hasta un camarón 😂😂😂 en fin… no me ofendo por las salas de lactancia me parecen geniales y solidarias! A todo a verle el lado bueno señoras! Y si algún día son mis vecinas no miren 😂😂😂 Pd; JAMAS me han dicho en público nada por 🤱🏻 amamantar ni una mirada fea ni nada! Jajaja no se si será mi mirada que ya las aleja o si es que por miope no las he visto!!! A ustedes les gustan las salas de lactancia? Amamantan en público??? Esto fue en el lobby de @lalaguna_granhotel por cierto 🥰 imposible estar más a gusto ahí!!! Y amamantar tranquila…