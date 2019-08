10 mitos que te hicieron creer sobre la lactancia materna

View this post on Instagram

Amamantar exclusivamente a mellizos? … si , si se puede 💪… se necesita del apoyo familiar , del personal de salud pero sobre todo de la confianza de la gran capacidad de dar vida a través de tu cuerpo . @italaguibovich es una de esas mamis afortunadas de recibir dos regalos para entregarle lo mejor: su lechita bendita … aquí la vemos colocando a sus bebés en posiciones sandía y biológica…. mami tu puedes … solo confia , confia en tu cuerpo perfecto. Dra Ana María Sotillo Acero. Pediatra . Consultora Certificada Internacionalmente en Lactancia Materna #amamantaramellizos #apoyolactancia #ibclc