Elegir el sexo del bebé desde su concepción ya es posible

La velocidad del espermatozoide es la clave para decidir el sexo del bebé. Así lo afirman investigadores de la Universidad de Hiroshima, en Japón, quienes comenzaron con pruebas con ratones y creen que su método podría ser útil a parejas deseosas de tener niños.

La revista PLOS Biology publicó esta investigación, que propone separar los espermatozoides para poder escoger el sexo del bebé. ¿Cómo lo harían? A través de una espuma o gel vaginal que sirva de filtro. Los investigadores están convencidos de que este invento revolucionaría el planeta.

Choosing sex by sperm speed. X-linked TLR7/8 receptors expressed in X-sperm but not Y-sperm allow ligands to suppress X-sperm motility, enabling researchers to enrich mouse #sperm to obtain >80% female or >80% male offspring #PLOSBiology https://t.co/Zoaoe4L0Yc pic.twitter.com/Qmfhbvms4f

— PLOS Biology (@PLOSBiology) August 14, 2019