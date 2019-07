Sigue estas 4 claves para aumentar la producción de leche durante la lactancia

La lactancia materna es la mejor manera de alimentar a tu bebé y además genera un vínculo poderoso e inquebrantable con él.

Pero, a veces no es muy fácil de lograr pues no es un proceso fácil y más cuando no se tiene suficiente producción de leche.

Sin embargo, existen algunas claves para aumentar la producción de leche, según especialistas y aquí te las compartimos.

Estimula los pezones

Una de las cosas que puedes hacer en el intento por aumentar la producción de leche para tu bebé es estimular los pezones, con masajes en los senos durante la gestación.

Estos son los increíbles beneficios de dejar que tu bebé camine descalzo No tengas miedo de dejar a tu bebé descalzo.

Posición correcta

La manera correcta para amamantar es cuando el bebé está muy cerca de la madre, sin nada que interrumpa esa cercanía.

“La carita del bebé debe estar mirando al pecho, un buen referente es alinear la nariz y el pezón, el cuerpo del bebé debe estar alineado oreja-hombro-cadera. Esta posición permitirá que el bebé olfatee, retire la cabeza hacia atrás, abra la noca y regrese al pecho, cogiendo gran parte del pecho en su boca”, explicó la especialista y Supervisora de la red de salas de lactancia de Maternelle, Josselyn Marín.

Buena hidratación

Es importante que la madre esté muy bien hidratada para aumentar la producción de leche, por lo que debe beber abundante agua y jugos de frutas naturales.

Cuidado con el síndrome del torniquete capilar, cuando tu cabello pone en riesgo a tu bebé Debes tener cuidado con ti cabello

Vínculo con el bebé

Permite que sea tu bebé quien llegue al pecho, pues es la mejor manera de lograr un buen acoplamiento.

Te recomendamos en video