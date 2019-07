Estos son los errores que se comenten al cambiar el pañal

Quizá te sientas toda una experta para hacerle el cambio de pañal a tu bebé y te parezca extraño que una persona pueda cometer errores al hacerlo, sin embargo, la pediatra Carla Estrada no opina lo mismo. La especialista asegura que “hay personas que no tienen idea de cómo hacerlo y no solo es el acto de cambiar el pañal, en sí, sino todo lo que implica hacerlo bien, y sin cometer errores dañinos para el bebé.

Comprar muchos pañales de recién nacido o de la misma talla

Es mejor ir comprando en la medida que el bebé va creciendo. La talla del pañal va a depender del crecimiento del bebé.

No tener todo listo al momento de cambiarlo

Lo ideal es tener todo a la mano: el otro pañal limpio, toallitas húmedas limpiadoras, crema Antipañalitis y/u otro cambio de ropa. No es recomendable tender al bebé en la cama o donde lo cambias y salir a buscar las cosas. Por más pequeño que esté, podría moverse y caerse.

Ajustarlo mucho o poco

Lo ideal es que no le marque su barriguita o que se le baje solo.

No limpiarlo bien o de manera incorrecta

Hay que tratar de retirar bien los restos de heces que pueda haber entre los pliegues de las piernas o genitales y en las niñas limpiar de adelante hacia atrás. Así evitamos infecciones urinarias o vaginales.

No colocar cremas protectoras en sus genitales o colocar demasiado

Es importante evitar la irritación de los genitales (pañalitis), pero sin exagerar. Eso también incomoda.

Tardarse mucho para cambiarlo

Si el bebé lo tienes sin ropa y en un ambiente frío.

Demorar para cambiarlo después de haber evacuado

La materia fecal puede irritarlo mucho. El orine también, pero los pañales por lo general son bastantes absorbentes y pueden aguantar algunas micciones. (Pero tampoco se descuiden)

