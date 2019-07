Experta explica porqué la manera en que Meghan Markle carga a Archie es la más adecuada

Meghan Markle ha tenido su primera salida con el pequeño Archie y ya le han llovido las críticas sobre su estilo para cargarlo.

Recién después de celebrar el bautizo privado de su hijo Archie Harrison Mountbatten-Windsor, la duquesa hizo una aparición sorpresa para ver a su esposo, el Príncipe Harry, en el partido de Polo King Power Charity Polo el miércoles. Baby Archie vino también.

La duquesa sostuvo a Archie durante todo el partido, mientras que su cuñada Kate Middleton jugó con sus tres hijos, George, Charlotte y Louis, en las cercanías.

Surgieron fotos de las dos familias disfrutando de su día, incluida una de la nueva madre que besaban y acunaban a Archie, de 2 meses de edad.

Protective mothers hold their babies like that I'm just hear for the love I have for Meghan and Harry and baby Archie

— makungu nygracent (@nygracent) July 11, 2019