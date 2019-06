Especialista explica cómo evitar infecciones durante el embarazo

Las infecciones durante el embarazo pueden ser causadas por una variedad de agentes y que pueden afectar seriamente la salud de la futura mamá y su bebé. Ante esta delicada situación, la doctora Delimar Tello precisa algunos tips para evitarlas.

Mucha atención si estás en gestación y toma nota de estos buenos consejos:

Mantén buena higiene y lávate las manos con frecuencia, especialmente antes de comer, luego de ir al baño o hacer actividades con niños. Cuando no puedas hacerlo utiliza un gel antibacterial.

Cocina muy bien los huevos y la carne. Y evita consumir embutidos, especialmente salchichas que no estén bien cocidas. Ya que pueden contener bacterias dañinas.

Consume de preferencia comida fresca hecha en casa, vegetales que hayan sido muy bien lavados y preparados justo antes de consumir, con utensilios limpios, para evitar el riesgo de contraer el virus de la hepatitis A.

Evita consumir leche y quesos que no estén pasteurizados.

Habla con tu médico sobre las vacunas que requieres para evitar cierto tipo de infecciones durante el embarazo.

Realiza rigurosamente las pruebas que indique el médico para detectar infecciones transmitidas sexualmente (ETS), tales como el VIH e infecciones potencialmente perjudiciales para el embarazo como la toxoplasmosis.

No te expongas sin necesidad. Mantente alejada de las personas que tengan infecciones, tales como varicela o rubeola, si no has tenido estas enfermedades o no fuiste vacunada antes del embarazo.

Protégete de los insectos que transmiten enfermedades. Utiliza ropa que cubra tu cuerpo cuando salgas al aire libre y de ser necesario utiliza repelentes de insectos.

Si tienes mascotas asegúrate de que estén debidamente vacunadas y desparasitadas. Y no limpies la caja sucia del gato con tus propias manos.

Mantén una adecuada higiene íntima, utiliza ropa interior de algodón de tamaño adecuado evitando el uso de protectores diarios. Utiliza baños limpios y evita retener la orina demasiado tiempo, mantenerse atenta a los síntomas de infección urinaria y hacer exámenes de orina regulares evitarán patologías de vías urinarias que son sumamente comunes en este período.

