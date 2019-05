4 pautas para ayudar a tus hijos a manejar la frustración

No todos los días las cosas salen a la perfección, por alguna circunstancia el examen no fue tan fácil o la exposición no salió como se tenía planificado, sin contar lo que puede pasar en casa; todo junto puede generar malestar en los niños al punto de sentirse frustrado.

Ante esta situación es importante que los padres actúen para ayudar a los niños a superar las etapas, aprender de ellas y verlas desde una nueva perspectiva para hacerlo mejor.

Sobre el tema la psicóloga Yajaira Nucette precisa que, “El objetivo que nos proponemos todos como papas es que nuestros hijos sean unos ganadores, sin embargo, la tolerancia a la frustración es una de las características de la Inteligencia emocional según Daniel Goleman, psicólogo estadounidense quien creó la teoría que habla de la importancia que para el ser humano tiene aprender a manejar sus propias emociones en función de lograr no solo ser exitoso sino una persona más equilibrada y feliz".

Considerando esta premisa, la psicóloga presenta 4 pautas para enseñar a los niños a ver los errores como parte de la vida, experiencias para aprender y crecer.

Cambia la manera de ver los fracasos. Que no vean los fracasos como algo negativo.

Que hagan las cosas por sí mismo. No le des todo listo, busca que piensen, aunque no sepan hacer todo, poco a poco aprenderán y lo lograrán.

Enséñale que en toda situación de fracaso puede haber algo positivo. Es la capacidad de aprender de ello de sacarle partida a cada experiencia para hacerlo mejor.

No refuerces la rabia a la frustración. De hacerlo le daremos a entender que la rabia es la mejor forma de drenar y superar la frustración y así no se hace frente a la circunstancia.

