Médico chileno crea test gratuito y confidencial por si deseas embarazarte

El experto en fertilidad Reinaldo González, fundador del sitio web Profertilidad creó un test virtual gratuito para evaluar la fertilidad femenina. El cuestionario es confidencial y los resultados no son expuestos.

“El test de fertilidad es un símil de la consulta médica que realizo en forma presencial. Por lo tanto, mientras más datos complete la paciente, más cercana es la aproximación diagnóstica y terapéutica”, detalla González entrevista a BioBioChile.

“Si la paciente responde correctamente todas las preguntas y además anexa todos los exámenes que se solicitan, es prácticamente lo mismo que venir a la consulta en forma presencial con los exámenes ya tomados”, indica.

“Hay que apurar los tratamientos para tener mejor chance de embarazo luego de esa edad”, explica. “La tardanza en consultar un verdadero especialista en infertilidad hace que las posibilidades de éxito de los tratamientos vayan disminuyendo a medida que avanza la edad en la mujer”, añade el experto.

También el cuestionario incluye sobre embarazos y abortos previos, métodos anticonceptivos, frecuencia sexual, ciclos menstruales y malestares, cirugías, enfermedades de trasmisión sexual (ETS) o ginecológicas, entre otros tópicos.

El tiempo que lleva la mujer o pareja intentando embarazarse es muy relevante en el diagnóstico de la infertilidad. “La imposibilidad de lograr embarazo natural luego de un año de relaciones sexuales no protegidas en mujeres menores de 37 años (en mayores este plazo es sólo 6 meses)” es un dato fundamental. “Sólo con esta pregunta, yo puedo hacer un diagnóstico de infertilidad de pareja o no”, asevera.

Un sitio para ayudar a llegar a tiempo al embarazo

Aún así explica que es importante saber que infertilidad no significa una imposibilidad absoluta de lograr embarazo, sino que una baja posibilidad (menor a un 5% mensual). Quienes arrojan cifras menores a 1% suelen ser mujeres sin trompas, o sin ovarios o sin úteros, como también hombres sin espermatozoides.

El especialista en fertilidad resalta que una de sus motivaciones para ofrecer un sitio gratis de consultas es favorecer las posibilidades de muchas mujeres para embarazarse.

“Muchas pacientes llegan en forma tardía a la consulta, porque no consultaron antes, no han sido bien asesoradas por ginecólogos o creen que los tratamientos de reproducción son todos de muy alto costo (…) no todos los tratamientos de infertilidad son de alto costo, de hecho un porcentaje alto se resuelve con tratamientos de bajo”, asegura.

Las únicas que no califican para el test son las mujeres mayores de 50 años. “No les hacemos tratamientos de reproducción por el alto riesgo materno-fetal implicado”, argumenta el experto.

En este enlace puedes registrarte y acceder al test

Te recomendamos en video: