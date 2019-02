"Nunca seremos papás": Pareja inicia debate por dar sus polémicos comentarios al no querer tener hijos

Antes el camino que se tomaba estaba más preestablecido. Cuando crecías era claro el camino:trabajo, matrimonio e hijos. Pocos eran aquellos que cuestionaban el sistema, y quienes tomaban otra senda eran criticados.

Afortunadamente hemos llegado a una nueva generación en donde todo se duda, y los niños propios han quedado en segundo plano. Primero, porque los precios de vida son cada vez más altos y a pocos les alcanza mantener a más personas.

Otros, porque los niveles de contaminación, falta de oportunidades, y violencia van en aumento, y creen que tener hijos sería propiciar un ambiente inadecuado. Al final, es decisión de cada uno y estamos muy lejos de la extinción de la raza humana.

Por lo tanto, una pareja de colombianos Nathalie y Andrés compartieron sus ideas y se hicieron virales en cuestión de horas. Ellos presumieron la vasectomía del joven, quien había decidido no traer hijos al mundo.

Ellos argumentaron no van a contribuir a la sobrepoblación.

"No vamos a traer un humano más a contaminar ", admitió.

Muchos tomaron estos comentarios como una afrenta personal y se indignaron de sobremanera. Mientras otros, aplaudieron la decisión de la pareja.

Ella intentó expresar sus razones independientemente de los malos comentarios.

"No entienden el punto, que siguen creyendo que el único camino en la vida es reproducirse como conejos sin pensar en las consecuencias. Gente, para mi los niños son hermosos… Si no viviera tan afectada por lo que veo todos los días, porque a veces me duele respirar, por ver tantos niños sufriendo en la calle, tantas drogas, violencia y crueldad, créanme que tal vez así, consideraría tener uno".