Así fue como Zuria Vega recuperó el equilibrio en la vida después de tener a su primer bebé

Los fanáticos de Zuria Vega han sido testigos de su experiencia en la maternidad, gracias a que a través de redes sociales comparte un sin fin de consejos y momentos sobre ésta. A pesar de que se ha limitado a mostrar fotos de la pequeña Lúa, sus seguidores no olvidan las primeras fotos de cuando llegó al mundo, por lo que parece mentira que ya ha cumplido dos años de edad.

"Hace 2 años cambiaste mi vida por completo, llegaste a darle sentido a todo, a enseñarme lo que es el amor incondicional y más puro q existe. Te amo hija, verte crecer y saberte una niña sana y feliz es mi mayor satisfacción. Felices 2 mi nena hermosa 💕🌸🦄✨🎈", escribió la actriz en la instantánea que compartió de su cumpleaños.

En estos dos años, Zuria se ha dedicado a crecer su carrera sin dejar a su familia de lado. El actor Alberto Guerra, ha sido un pilar importante en su vida pero es un hecho que la actriz ha logrado ser la mejor mamá para su pequeña.

Ahora que está esperando a su segundo bebé, Zuria se ha inspirado en crear un blog para aquellas mamás que buscan consejos sobre cómo criar a sus hijos y sobrellevar los estragos físicos y emocionales de tener hijos.

Recientemente, Zuria habló de las mamás que trabajan por necesidad o por gusto

"Creo que en la maternidad lo que más nos hace falta es tenernos fe a nosotras mismas y dejar los juicios y opiniones de lado. Es importante tu plenitud, tus sueños y los de cada mujer son distintos por eso siempre digo que todas lo hacemos lo mejor que podemos. Les voy a contar cómo fue mi encuentro con el trabajo después de ser mamá. 💕 "

Y es que trabajar y cuidar de los hijos es la realidad de muchas mujeres hoy en día. Hay quienes pueden elegir descansar del trabajo para cuidar a sus hijos y quienes no tienen opción. Tras dar a luz a Lúa, en 2017, Zuria tuvo la oportunidad de trabajar en el proyecto de "Mi Marido tiene Familia", el cual fue un rotundo éxito. "Yo regresé a trabajar a los poco meses de dar a luz. No fue una decisión fácil. Al principio dije que no pero me empecé a cuestionar y me di cuenta de que yo sola me estaba poniendo los límites. Una escucha muchas cosas. Acepté y me puse mis propias reglas".

De acuerdo con la actriz, lo peor que puedes hacer es dejarte llevar por lo que digan los demás. Sólo tú sabes qué es mejor para ti y para tus hijos así que no puedes basar tus decisiones en las experiencias de otras. Por eso, Zuria habló de actuar bajo sus propias reglas.

1. No dejar la lactancia

2. Estar siempre bajo el cuidado de mamá o papá (turnarse)

3. Nunca mentirles. No hay que subestimar la inteligencia de los niños. Ellos saben. Si les mientes generan una inseguridad. Necesitan generar un vínculo sano. Ellos crecerán sabiendo que todo cuesta y que el trabajo de uno es por y para ellos.

4. Respetar las rutinas (que tome las siestas a su hora, su baño, su cena…eso ayuda a que su reloj se organice)

"Mientras tu hijo esté sano y feliz, lo estás haciendo bien y este va a estar bien si tu estás bien. La maternidad te va a sorprendiendo y te va retando de formas distintas"

