7 mamás revelan sus secretos para cuidar y proteger a sus hijos

Criar a los hijos no es tarea fácil, encontrar el equilibrio perfecto parece una tarea titánica, pero la experiencia de otras mujeres que también han sido madres, te ayudará a vencer los miedos y encontrar tu propio camino y forma de cuidar a los que amas.

Margarita

Ginecóloga y mamá de una niña

Mi consejo es siempre mantener la comunicación con tus hijos, explicarles que internet es excelente, pero que también existen riesgos. Somos millones de seres humanos los que opinamos y existen personas que abusan de la inocencia de los niños. También es importante que aprendan hábitos de higiene para que no adquieran enfermedades.

Martha

Nutrióloga y mamá de dos niños y dos niñas

Mi consejo es que siempre busquen alternativas que le hagan bien a su familia. Nunca den por hecho nada, atrévanse a probar cosas nuevas, a romper hábitos malos, todo el tiempo se puede probar una nueva formar de hacer las cosas. Cuando le inculcan a sus hijos que está bien atreverse, harán de ellos personas seguras y firmes ante el cambio. Aunque amen lo que hacen o en el lugar en el que están les sea cómodo, siempre habrá algo nuevo que los sorprenderá.

Sara

Creadora de Naran Xadul y mamá deun niño y una niña

La ropa a su alcance. Acomodé su ropa en estantes y cajones a una altura baja para que ellos puedan alcanzarla sin mi ayuda. Así desde muy pequeños mis hijos pueden vestirse solos, sintiéndose más independientes y dándome menos trabajo por las mañanas. También les he dado hamburguesas de verduras. Mis hijos no son muy buenos para comerlas, pero se devoran unas hamburguesas que en lugar de estar hechas con carne, son una mezcla de zanahoria, brócoli, calabaza, chia o cualquier verdura que se me ocurra mezclarle

Patricia

Pedagoga y mamá de un niño y una niña

Como diría Meryl Streep, "no gastar el tiempo en cosas que no te gustan o te hieren". Le aconsejaría que persiga sus sueños y que no dude jamás de ella, que se cuide de la gente envidiosa que todo critica y no sabe ayudar a sus semejantes. También le diría que disfrute la comida, pero que no coma por ansiedad.

María

Publicista y mamá de un niño y una niña

El mejor consejo para las mamás o futuras mamás es que no les resuelvan todo a sus hijos, que mejor les digan cómo hacerlo para que con el paso del tiempo no los vuelvan inseguros.

Ana María

Ama de casa y mamá de dos niñas

Mi máximo secreto de cocina es usar siempre cebolla, así cuido a mis hijas y ayudo a que algunos alimentos tengan un mejor sabor. Cuando mis hijas tienen cólicos agrego orégano a los alimentos, eso las ayuda a sentirse mejor.

Patricia

Agente de ventas y mamá de un niño y una niña

Yo le diría a las mamás que incentiven a sus hijos a nunca quedarse con ganas de hacer lo que les gusta. Invítenlos a ser amables, a disfrutar y observar todo lo que haya a su paso. Les pediría que disfrutaran mucho a sus seres queridos y que les digan cuánto los aman. También les diría que los incentiven a hacer ejercicio y a llevar una alimentación sana y una mente positiva.

Así como ellas, FUD sabe que las jefas del hogar harían lo que fuera por el bienestar de sus hijos y tiene para ellas la nueva línea FUD Cuida-T+, productos que son una fuente de proteínas, son reducidos en grasa y en sodio y no sacrifican el sabor que ya es una tradición en las familias mexicanas.

Con FUD Cuida-T+, estarás segura que tu familia estará bien nutrida disfrutando de productos pensados para nutrirlos y lo mejor es que no notarán la diferencia entre los productos tradicionales de FUD y esta línea reducida en sodio y grasa.