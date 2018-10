5 síntomas en los bebés que sufren de estreñimiento

El estreñimiento se define como la dificultad o imposibilidad que tiene una persona para evacuar. Un trastorno que evidentemente puede afectar a los bebés. El doctor Leonardo Escobar, especialista en pediatría, explica que "durante los primeros meses de vida el control del esfínter no es muy eficiente".

"Tanto la coordinación entre los movimientos de su intestino así como la relajación del esfínter de su ano, no es muy eficiente o no ha madurado lo suficiente", detalló el experto a través de su cuenta en Instagram @escobarleopediatra.

Estos son los 5 síntomas más comunes en el estreñimiento del bebé

– Está nervioso e intranquilo

– Llora insistentemente

– Mueves las piernas incesantemente

– Enrojecimiento de la cara debido al esfuerzo

– Gases y cólicos

El doctor Escobar asegura que "durante la lactancia materna los bebés suelen ensuciar los pañales, casi cada vez que comen, con algunas heces pequeñas y otras más abundantes".

"La frecuencia de evacuación se va disminuyendo a medida que los bebés crecen. A partir de los 2 meses de edad generalmente ellos solo evacuan una o dos veces al día. Todo dependerá del tipo de alimentación que reciba como también de su propia naturaleza", indica el pediatra.

Asimismo advierte que el estreñimiento del bebé requiere de una rápida intervención para evitar que el problema se convierta en una molesta crónica. "Cuanto más tiempo estén las heces en el colon del bebé, mas secas y duras se volverán, y su eliminación será aún más difícil y dolorosa".

Finalmente, el pediatra explica que "si las deposiciones del bebé escasean, primero hay que asegurarse de que esté mamando bien; si el bebé no come, no es que se estriñe sino que no tiene nada que evacuar. En los primeros días de vida, el bebé debe evacuar por lo menos tres veces al día, si no lo hace debe ser porque está recibiendo poca alimentación".

