Gwyneth Paltrow revela cómo superar la depresión post parto sin medicamentos

A la hora de dar a luz a tu bebé, debes estar consciente del subidón hormonal que eso representa y que se traduce en millones de mujeres en todo el planeta, ante esa realidad, la actriz Gwyneth Paltrow, decidió compartir su experiencia con la depresión posparto por lo que compartió todos los tips necesarios para superar ese duro diagnóstico pero sin medicamentos.

Gwyneth Paltrow posts a photo of Apple Martin and we suddenly feel 21930 years old. https://t.co/KCVMmlaFvL pic.twitter.com/rNaGYIPSrg

— E! News (@enews) September 26, 2018