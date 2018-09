Estudio dice que la leche materna directa del pecho ayuda al bebé a aumentar de peso de manera saludable

Las investigaciones ya han demostrado un vínculo entre la lactancia materna y el menor riesgo de obesidad para los bebés. Pero un nuevo estudio encuentra otra asociación: "El pecho es lo mejor" para ellos, incluso en comparación con dar a los bebés leche materna de la botella.

Los beneficios de la lactancia materna directa incluyeron un aumento de peso más lento y menores puntuaciones de IMC a los 3 meses, según un estudio canadiense publicado el lunes en la revista Pediatrics.

Aun así, incluso la leche materna bombeada fue superior a ninguna, en línea con investigaciones pasadas.

"Las madres que bombean hacen un gran esfuerzo para lograrlo, y no me gustaría que tengan la impresión de que no vale la pena. Pero plantea la cuestión de si la leche bombeada no es igual o no tan buena. "¿Por qué es eso? ¿Y qué deberíamos hacer para apoyar mejor a las madres en torno a la lactancia materna si eso es lo que quieren hacer?" dijo la autora del estudio Meghan Azad, científica investigadora del Instituto de Investigación del Hospital Infantil de Manitoba.