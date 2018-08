¡Cuidado con los pedófilos! 7 fotos de tus hijos que nunca debes publicar en internet

Aunque te encante compartir las fotos de tus hijos para que tus amigos y conocidos miren cuanto crecen, todo lo que hace y lo que tanto les gusta hacer juntos es importante evitar el peligro.

“Es de gran importancia que siempre velemos por la seguridad de nuestros hijos. La tecnología tiene lados muy positivos pero también negativos. Y de ellos son los que debemos cuidarlos”, dijo la psicóloga infantil Gabriela Villaró (@psicoinfantil)

La psicóloga presenta 7 tipos de fotos que no debes publicar de tus hijos en las redes sociales:

Fotos a la hora del baño o con poca ropa

Además de que debemos respetar la integridad del niño, ya que cuando crezca quizá se sienta incómodo de que internet ronden fotos de sus partes privadas, existen en la web algunos sitios que se encargan de coleccionar fotos de niños y venderlas para un mal uso.

Fotos con ubicación

Antes de tomarle la foto a tu hijo apaga el localizador o GPS. Es importante que no le comuniques al mundo los lugares que tu hijo frecuenta. Desgraciadamente son comunes los secuestradores que sacan toda su información a través de lo que tú publicas en internet.

Con el uniforme de la escuela, tú casa de fondo o donde aparezca la placa de tu carro

Es importante que nunca des información sobre el nombre de tu hijo su rutina, y sobre dónde encontrarlo que luego puede ser usada por secuestradores o extorsionadores.

Evita subir fotos de tus hijos en HD

Cuando subes una foto en internet, las redes sociales te advierten que perderás el dominio sobre ella. Cuando subes una foto en resolución HD harás más fácil el trabajo de los que se encargan de editar las fotos en los sitios de pornografía digital.

Fotos donde aparezcan cosas de valor

A nadie le interesa que tu hijo tenga una tablet, pero cuando muestras objetos de valor en sus fotos, aumentas los riesgos.

Edita la privacidad de las imágenes

Modifica el nivel de filtro de tus fotos a una de mayor privacidad para que elijas quien puede ver sus fotos.

Fotos con sus amigos u otros niños

No subas fotos de otros niños que no son tus hijos sin el consentimiento de sus padres. Antes de subir cualquier foto, pídele permiso ya que algunos padres no desean que sus hijos se expongan al público.

Te recomendamos el video: