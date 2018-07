Aprende a detectar si tu hijo tiene hernia umbilical

La hernia umbilical es una alteración frecuente en lactantes, se observa en el 10% de todos los recién nacidos y con mayor frecuencia en prematuros o de bajo peso. También se asocia con algunas condiciones como: Síndrome de Down, hipotiroidismo, Ehlers-Danlos.

La pediatra Catalina Benavides (@mimamapediatra) describe la hernia umbilical como un defecto del cierre de la fascia abdominal (hojas tendinosas que cubren los músculos del abdomen) que permite la salida del contenido intestinal (intestino grueso y delgado) o epiplón (grasa del intestino) a través del anillo umbilical.

Asegura la especialista que se identifica con el desprendimiento del cordón umbilical, en la mayoría de casos se da un cierre espontáneo.

Sobre el tema la pediatra precisa lo siguiente:

Observación en el niño

Se ve como una pequeña tumoración blanda del tamaño de una cereza que se logra reducir (introducir) fácilmente. Puede aumentar de tamaño con el esfuerzo del niño (llanto, popo, etc…)

Síntomas que presenta el bebé

“La hernia por sí sola no causa dolor, pero su atrapamiento o encarcelación es decir que no se pueden volver a reducir, causa dolor aunque lo cierto es que esto no sucede con frecuencia”, explica la experta.

Su evolución

Con el tiempo se reduce espontáneamente y cierra el defecto. 8 de cada 10 hernias umbilicales se cierran solas durante los 2 primeros años de vida.

Mitos relacionados a la desaparición de la hernia:

Fajarlo ayuda a meter el ombligo y a mejorar el aspecto de este: Falso, varios estudios mostraron que no tiene efectos significativos en este aspecto.

Ponerle un botón en el ombligo mete la hernia: Falso, el botón genera incomodidad, llanto fácil e irritabilidad.

Se da por qué el cordón quedo mal cortado: Falso, nada tiene que ver con el corte y colocación de dispositivo.

Por llorar y/o Pujar se le salió: Falso, este defecto no se relaciona con el aumento de la presión del abdomen.

Cuándo se lleva a cirugía

•Hernia en niños mayores de 3 años de edad.

•Defecto grande mayor de 1,5 cm.

