Por esto es que debes hablar con tu bebé cuando esté en tu vientre

Tu voz hace grandes cosas a tu bebé y aunque no percibe todo, el sonido de tu voz es un tranquilizador, tanto en el útero como cuando tienes a tu pequeño en brazos.

Se ha registrado que los bebés por nacer responden claramente a diferentes vibraciones y sonidos con cambios en sus ritmos cardíacos o patrones de movimiento, y son particularmente receptivos al sonido de la voz de su madre. Así, el bebé aprende a reconocer y recordar su voz durante el embarazo, lo que sienta las bases para su desarrollo social y emocional, así como sus habilidades lingüísticas y de memoria. Tu voz ya está dando forma a su comprensión del mundo.

¿Qué oyen los bebés dentro de la barriga?

Aproximadamente, el oído del bebé está completamente maduro a las 25 semanas de gestación. Lógicamente no oyen todo lo que decimos, pero sí perciben sonidos ambientales y sí pueden llegar a reconocer las voces de sus seres queridos, incluso reaccionar. Por eso hay que tener cuidado con el estrés y los malos hábitos, ya que una madre estresada puede perjudicar al desarrollo correcto de su bebé.

Cómo crear un vínculo con tu bebé

El sonido de tu voz tiene el efecto más calmante sobre tu bebé por nacer. Un estudio encontró que los fetos responden a las voces de sus madres al desacelerar sus movimientos, mientras que otro reveló que las frecuencias cardíacas fetales y neonatales disminuyeron cuando las madres hablaron, un posible signo de relajación.

Hablar y cantar con ritmo puede ser una manera encantadora de comenzar a construir una relación con su bebé por nacer y puede beneficiarte también.

Pero si no te sientes cómodo con la idea, no te preocupes. Mientras esté en tu útero, tu bebé escuchará y sentirá las vibraciones de tu voz cada vez que hable con alguien. Ellos habrán aprendido a reconocer y sentirse confortados por tu voz cuando nazcan, incluso si no les hablas directamente. Este reconocimiento les ayudará a vincularse contigo y el sonido los hará sentir emocionalmente seguros por muchos años por venir.

