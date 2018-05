El riesgo de comer ensaladas durante el embarazo

Las mujeres embarazadas tienen una mayor probabilidad que el resto de personas de contraer infecciones como la toxoplasmosis que provoquen secuelas en el bebé. Por este motivo, las embarazadas se preocupan más de los alimentos que pueden o no pueden tomar durante la gestación.

Parece difícil de creer pero las ensaladas son un alimento con el cual deben tener cuidado por la forma e que se preparan y combinan los ingredientes que la conforman.

Aunque las frutas y verduras deben ser un alimento básico en tu dieta, especialmente durante el embarazo, ya que son ricas en vitaminas y fibra, debes tomar algunas precauciones de sentido común como lavar la lechuga, incluso si la etiqueta dice que ya ha sido lavada; esto con el fin de eliminar cualquier posible rastro de salmonela o E. coli. Del mismo modo, debes lavar el exterior de todas las frutas y verduras, incluso si no vas a comer la piel, de lo contrario, pueden arrastran los gérmenes al interior cuando los cortas.

Esto no significa que debas excluir el consumo de ensaladas durante todo tu embarazo, pero sí que deberías disminuirlo. Lo ideal es que consumas sólo las que prepares en casa, no te arriesgues a tomarlas en restaurantes ya que no puedes estar segura de que las verduras y frutas que incluyan estén lavadas correctamente.

Cuando prepares ensaladas, evita agregar pescados ahumados ya que la elaboración es este tipo de pescados puede presentar el parásito anisakis. También debes tener cuidado con los aderezos como la mayonesa.

