Razones por las que es mejor darle una guitarra a un niño que una tablet

La inteligencia de un niño viene determinada por sus genes, al menos el 50% según la Psiquiatría Molecular. “Sin los padres, el potencial intelectual del niño no se puede desarrollar”, asegura Álvaro Bilbao, doctor en Psicología, neuropsicólogo y autor del libro El cerebro del niño explicado a los padres.

Es decir, no todos son los genes, también se requiere de una estimulación para conseguir el mayor alcance intelectual del infante. La misma revista explica que:

“La llave del desarrollo potencial del cerebro del niño está en las relaciones con sus padres. Aunque la genética tenga un peso importante, sin esa presencia no se convertiría en realidad. Es como un niño que puede llegar a medir 1,90 metros, pero si sus padres no lo alimentan bien, no lo logrará”.