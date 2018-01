Si eres madre pasando los 30 años, tu hijo será más inteligente

Retrasar la maternidad es una tendencia que aumenta cada vez a nivel global. Esta espera tendría su frutos, según una investigación.

Los investigadores de London School of Economics publicaron un estudio en The Journal Biodemography and Social Biology en el que revelan que las mujeres que son mamás por primera vez después de los 30 años tienen hijos más inteligentes.

La investigación se sustenta en que las madres que tienen a su primer hijo después de los 30 años tienden a tener características que son beneficiosas para la crianza de sus hijos.

Las madres primerizas a los 30 años, por ejemplo, tienen mejor educación, ingresos más altos, más probabilidades de tener relaciones estables, tienen estilos de vida más sanos, buscan atención prenatal antes y han planificado sus embarazos. Estos son los factores que posiblemente ayuden a que sus hijos rindan mejor, en lugar de que haya una ventaja inherente para una mujer que retrasa el nacimiento de un primer hijo hasta sus 30, dijo la Dra. Alice Goisis.

En esta investigación se pudo comprobar que aquellos niños de mamás treintañeras sacaban puntuaciones más altas en las pruebas de coeficiente intelectual y aquellos hijos de madres de 40 años no experimentaron las mismas ventajas. La especialista manifestó que estos hallazgos deben tratarse con cuidado porque la muestra era mínima ya que pocas son las mujeres que tienen hijos pasado los 40 años.

Mientras más mujeres posponen dar a luz a su primer hijo, debemos ver más de cerca las posibles compensaciones involucradas en términos de bienestar mental, social y emocional de los niños, así como las implicaciones para su salud", afirmó la doctora.

Este estudio se basó en los daos obtenidos del Millennium Cohort Study que rastreó 18 mil nacimientos en Inglaterra alrededor del año 2000 y en un análisis de estos menores cuya información se recolectó cuando tenían 5 años.

Alrededor de los 30 años hay una madurez y una estabilidad económica pero eso no quiere decir que las mujeres de otras edades cumplan con ciertas características que se basa la investigación para llegar a dichos resultados.

