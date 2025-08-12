“Va a estallar”: la aterradora predicción de Mhoni Vidente para el 21 de agosto que alarma al mundo

Todas las semanas, Mhoni Vidente, la astróloga y vidente cubana más seguida en América Latina, comparte sus predicciones a través de medios y redes sociales. Con millones de seguidores, sus anuncios generan gran expectativa.

Con el inicio de agosto, pitonisa lanzó nuevas advertencias sobre eventos cruciales que podrían desarrollarse este mes.

¿Qué sucederá el 21 de agosto según Mhoni Vidente?

En su más reciente lectura de cartas, publicada en su canal de YouTube, la vidente destacó el 21 de agosto como una fecha crítica.

“Ese día podría estallar una guerra o conflicto bélico en Asia, Israel o Pakistán. He mencionado antes que el anticristo surgirá de esa región, posiblemente desde Pakistán o Irán”, afirmó.

De igual manera, Mhoni Vidente advirtió que fuerzas oscuras estarían alineándose con el objetivo de desatar un gran conflicto internacional.

¿Se avecina una Tercera Guerra Mundial?

Según Mhoni, las tensiones globales no son casuales. Ella sugiere que una Tercera Guerra Mundial podría estar en formación, alimentada por movimientos estratégicos invisibles.

“No están dormidos. Están alineándose para una guerra santa y una confrontación global”, declaró.

El 11 de agosto: alineación de seis planetas y su significado

La pitonisa también alertó sobre un fenómeno astronómico clave: la alineación de seis planetas el 11 de agosto, la cual denominó como “la alineación de Satanás”.

“Esa alineación marcará el inicio de una guerra santa en Asia. Debemos estar atentos a los cambios que vendrán”, advirtió finalmente.