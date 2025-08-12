Horóscopos

Horóscopo de los Ángeles de hoy martes 12 de agosto de 2025: mensajes y guía espiritual para cada signo

Descubre el mensaje angelical y la guía espiritual que tu ángel guardián tiene para ti este martes 12 de agosto de 2025, según tu signo zodiacal.

Horóscopo de los ángeles del martes 12 de agosto
Horóscopo de los ángeles
Por Nueva Mujer

♈ Aries

Ángel: Chamuel – Ángel del amor y la paz interior.

Mensaje angelical: Hoy se te pide actuar desde el corazón y no desde la prisa. El perdón será tu gran aliado.

Guía espiritual: Haz una pausa y reconoce qué batallas no vale la pena seguir luchando.

♉ Tauro

Ángel: Uriel – Ángel de la sabiduría.

Mensaje angelical: La respuesta que buscas está dentro de ti; confía en tu intuición más que en la aprobación externa.

Guía espiritual: Medita cinco minutos en silencio para escuchar tu voz interior.

♊ Géminis

Ángel: Gabriel – Mensajero divino.

Mensaje angelical: Es momento de expresar lo que sientes sin miedo. Tu palabra hoy puede sanar a alguien.

Guía espiritual: Habla con honestidad, pero desde la empatía y la compasión.

♋ Cáncer

Ángel: Haniel – Ángel de la sensibilidad y la armonía.Mensaje angelical: Las emociones que hoy sientas son señales, no obstáculos. Atiéndelas con cariño.Guía espiritual: Dedica tiempo a cuidar tu energía: música suave, aromas y compañía amorosa.

♌ Leo

Ángel: Miguel – Protector y guía.Mensaje angelical: Tienes la fuerza para cerrar ciclos y defender lo que es justo para ti.Guía espiritual: Libérate de vínculos o situaciones que drenan tu energía.

♍ Virgo

Ángel: Raguel – Ángel de la justicia y la armonía.

Mensaje angelical: Hoy se equilibran las relaciones; si hubo distancias, llega la oportunidad de reconciliarte.

Guía espiritual: Da el primer paso para aclarar malentendidos.

♎ Libra

Ángel: Jofiel – Ángel de la belleza y la claridad mental.

Mensaje angelical: Observa la belleza en lo simple; eso te dará calma y gratitud.

Guía espiritual: Rodéate de colores, aromas y espacios que te inspiren.

♏ Escorpio

Ángel: Azrael – Ángel de la transformación.

Mensaje angelical: Un cambio necesario se acerca; confía en que será para tu mayor bien.

Guía espiritual: Abraza la idea de que dejar ir también es un acto de amor.

♐ Sagitario

Ángel: Sandalphon – Ángel de las oraciones respondidas.

Mensaje angelical: Lo que has pedido al universo empieza a manifestarse; mantén la fe.

Guía espiritual: Escribe tres cosas por las que hoy agradeces profundamente.

♑ Capricornio

Ángel: Cassiel – Ángel de la serenidad.

Mensaje angelical: No necesitas tener todas las respuestas hoy; confía en el proceso.

Guía espiritual: Permítete un momento de descanso sin sentir culpa.

♒ Acuario

Ángel: Zadquiel – Ángel de la misericordia.

Mensaje angelical: Libérate de la carga del rencor, tu alma necesita ligereza para volar.

Guía espiritual: Haz un acto de bondad desinteresada hoy, por pequeño que sea.

♓ Piscis

Ángel: Metatrón – Guardián de la sabiduría espiritual.

Mensaje angelical: Tus sueños e intuiciones están más claros que nunca; escucha las señales.

Guía espiritual: Dedica un rato a escribir lo que sueñas y sientes, será tu mapa espiritual.

