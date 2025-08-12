Horóscopo de los Ángeles de hoy martes 12 de agosto de 2025: mensajes y guía espiritual para cada signo

♈ Aries
Ángel: Chamuel – Ángel del amor y la paz interior.
Mensaje angelical: Hoy se te pide actuar desde el corazón y no desde la prisa. El perdón será tu gran aliado.
Guía espiritual: Haz una pausa y reconoce qué batallas no vale la pena seguir luchando.
♉ Tauro
Ángel: Uriel – Ángel de la sabiduría.
Mensaje angelical: La respuesta que buscas está dentro de ti; confía en tu intuición más que en la aprobación externa.
Guía espiritual: Medita cinco minutos en silencio para escuchar tu voz interior.
♊ Géminis
Ángel: Gabriel – Mensajero divino.
Mensaje angelical: Es momento de expresar lo que sientes sin miedo. Tu palabra hoy puede sanar a alguien.
Guía espiritual: Habla con honestidad, pero desde la empatía y la compasión.
♋ Cáncer
Ángel: Haniel – Ángel de la sensibilidad y la armonía.Mensaje angelical: Las emociones que hoy sientas son señales, no obstáculos. Atiéndelas con cariño.Guía espiritual: Dedica tiempo a cuidar tu energía: música suave, aromas y compañía amorosa.
♌ Leo
Ángel: Miguel – Protector y guía.Mensaje angelical: Tienes la fuerza para cerrar ciclos y defender lo que es justo para ti.Guía espiritual: Libérate de vínculos o situaciones que drenan tu energía.
♍ Virgo
Ángel: Raguel – Ángel de la justicia y la armonía.
Mensaje angelical: Hoy se equilibran las relaciones; si hubo distancias, llega la oportunidad de reconciliarte.
Guía espiritual: Da el primer paso para aclarar malentendidos.
♎ Libra
Ángel: Jofiel – Ángel de la belleza y la claridad mental.
Mensaje angelical: Observa la belleza en lo simple; eso te dará calma y gratitud.
Guía espiritual: Rodéate de colores, aromas y espacios que te inspiren.
♏ Escorpio
Ángel: Azrael – Ángel de la transformación.
Mensaje angelical: Un cambio necesario se acerca; confía en que será para tu mayor bien.
Guía espiritual: Abraza la idea de que dejar ir también es un acto de amor.
♐ Sagitario
Ángel: Sandalphon – Ángel de las oraciones respondidas.
Mensaje angelical: Lo que has pedido al universo empieza a manifestarse; mantén la fe.
Guía espiritual: Escribe tres cosas por las que hoy agradeces profundamente.
♑ Capricornio
Ángel: Cassiel – Ángel de la serenidad.
Mensaje angelical: No necesitas tener todas las respuestas hoy; confía en el proceso.
Guía espiritual: Permítete un momento de descanso sin sentir culpa.
♒ Acuario
Ángel: Zadquiel – Ángel de la misericordia.
Mensaje angelical: Libérate de la carga del rencor, tu alma necesita ligereza para volar.
Guía espiritual: Haz un acto de bondad desinteresada hoy, por pequeño que sea.
♓ Piscis
Ángel: Metatrón – Guardián de la sabiduría espiritual.
Mensaje angelical: Tus sueños e intuiciones están más claros que nunca; escucha las señales.
Guía espiritual: Dedica un rato a escribir lo que sueñas y sientes, será tu mapa espiritual.