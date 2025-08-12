Horóscopo de los Ángeles de hoy martes 12 de agosto de 2025: mensajes y guía espiritual para cada signo

Horóscopo de los ángeles

♈ Aries

Ángel: Chamuel – Ángel del amor y la paz interior.

PUBLICIDAD

Mensaje angelical: Hoy se te pide actuar desde el corazón y no desde la prisa. El perdón será tu gran aliado.

Guía espiritual: Haz una pausa y reconoce qué batallas no vale la pena seguir luchando.

♉ Tauro

Ángel: Uriel – Ángel de la sabiduría.

Mensaje angelical: La respuesta que buscas está dentro de ti; confía en tu intuición más que en la aprobación externa.

Guía espiritual: Medita cinco minutos en silencio para escuchar tu voz interior.

♊ Géminis

Ángel: Gabriel – Mensajero divino.

PUBLICIDAD

Mensaje angelical: Es momento de expresar lo que sientes sin miedo. Tu palabra hoy puede sanar a alguien.

Guía espiritual: Habla con honestidad, pero desde la empatía y la compasión.

♋ Cáncer

Ángel: Haniel – Ángel de la sensibilidad y la armonía.Mensaje angelical: Las emociones que hoy sientas son señales, no obstáculos. Atiéndelas con cariño.Guía espiritual: Dedica tiempo a cuidar tu energía: música suave, aromas y compañía amorosa.

♌ Leo

Ángel: Miguel – Protector y guía.Mensaje angelical: Tienes la fuerza para cerrar ciclos y defender lo que es justo para ti.Guía espiritual: Libérate de vínculos o situaciones que drenan tu energía.

♍ Virgo

Ángel: Raguel – Ángel de la justicia y la armonía.

Mensaje angelical: Hoy se equilibran las relaciones; si hubo distancias, llega la oportunidad de reconciliarte.

Guía espiritual: Da el primer paso para aclarar malentendidos.

♎ Libra

Ángel: Jofiel – Ángel de la belleza y la claridad mental.

Mensaje angelical: Observa la belleza en lo simple; eso te dará calma y gratitud.

Guía espiritual: Rodéate de colores, aromas y espacios que te inspiren.

♏ Escorpio

Ángel: Azrael – Ángel de la transformación.

Mensaje angelical: Un cambio necesario se acerca; confía en que será para tu mayor bien.

Guía espiritual: Abraza la idea de que dejar ir también es un acto de amor.

♐ Sagitario

Ángel: Sandalphon – Ángel de las oraciones respondidas.

Mensaje angelical: Lo que has pedido al universo empieza a manifestarse; mantén la fe.

Guía espiritual: Escribe tres cosas por las que hoy agradeces profundamente.

♑ Capricornio

Ángel: Cassiel – Ángel de la serenidad.

Mensaje angelical: No necesitas tener todas las respuestas hoy; confía en el proceso.

Guía espiritual: Permítete un momento de descanso sin sentir culpa.

♒ Acuario

Ángel: Zadquiel – Ángel de la misericordia.

Mensaje angelical: Libérate de la carga del rencor, tu alma necesita ligereza para volar.

Guía espiritual: Haz un acto de bondad desinteresada hoy, por pequeño que sea.

♓ Piscis

Ángel: Metatrón – Guardián de la sabiduría espiritual.

Mensaje angelical: Tus sueños e intuiciones están más claros que nunca; escucha las señales.

Guía espiritual: Dedica un rato a escribir lo que sueñas y sientes, será tu mapa espiritual.