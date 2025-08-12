“El hogar no es solo un espacio, es donde sucede la vida”: IKEA México celebra la transformación de la familia en su nueva campaña

Con una espectacular fiesta, IKEA México en colaboración con agencia Montalvo, lanzó su nueva campaña “Cambia tu hogar, cambia tus días” proyectada desde el World Trade Center, justo en corazón de una de las zonas más emblemáticas de la Ciudad de México.

Entre un ambiente cálido y alegre, la famosa mueblería sueca, reunió a las mentes que ayudaron a dar forma a una campaña que, sin duda, promete acercarse al hogar y al corazón de las familias mexicanas, promoviendo soluciones prácticas, útiles y estéticas para tener el hogar de sus sueños.

Bajo el lema “diseñamos para resolver”, IKEA sabe perfectamente que el hogar y la familia también se transforman y no solo eso, evolucionan, por lo que la propuesta es, precisamente esa, adaptarse a las necesidades de los usuarios mientras sus muebles crecen conforme los integrantes de la familia lo hacen.

Diseñados para crecer contigo, cada uno de los muebles de esta colección promueven que cada una de las personas que los adquiera, puedan enfocarse en eso que “verdaderamente importa”, haciendo espacios que les ayude a la organización para encontrar más fácil tus objetos o bien, crear un espacio zen en el que puedas trabajar o incluso relajarte.

Es así que mediante un video que muestra el día a día de una familia real, padres trabajando, niños y mascotas corriendo por toda la casa, cada uno de sus integrantes termina encontrando su momento, acompañados de IKEA, dejando de lado la estricta perfección que otros proponen, para llevarlo a algo mucho más real y sobre todo, útil.

En contraste con las campañas tradicionales que muestran hogares ideales y perfectos, esta propuesta pone en el centro la realidad mexicana, con todos sus retos, diversidad y formas únicas de habitar. Además, la campaña refleja momentos genuinos: familias que crecen, espacios que se reorganizan y hogares que evolucionan con sus habitantes.

La iniciativa destaca cómo, a través de pequeñas acciones cotidianas y soluciones inteligentes, es posible transformar la vida diaria y adaptarse a los cambios que trae la vida.

“En IKEA, el hogar no es solo un espacio, es donde sucede la vida. Ya sea que estés comenzando una nueva etapa, recibiendo a una mascota, siendo papá o volviendo a vivir con tus padres, tu hogar debe evolucionar contigo”, señaló Christian Bugge, Marketing PR Manager de IKEA México.

Por su parte, Almudena Plaza, Communication & Interior Design Manager, destacó:

“Diseñamos desde lo cotidiano, desde lo posible, desde lo real. No para la casa perfecta que sale en una revista. Diseñamos para el hogar que existe con calcetines fuera de lugar, mascotas que se suben a donde no deben, y desayunos que se hacen con prisa”.

Para Fernanda Cortés, External Communication Manager, era clave no mostrar un ideal aspiracional inalcanzable:

“Queríamos hablarle a las personas desde un lugar de empatía. Mostrar hogares que no son perfectos, pero que sí son bonitos y funcionales; familias que evolucionan, que enfrentan los retos de cada etapa y encuentran en su hogar un aliado que las acompaña en esos cambios”.

Desde la visión creativa, Tino Vélez, VP Creativo y socio de Montalvo, expresó que:

“Esta campaña encuentra su inspiración en ese día a día en el hogar, donde a veces se desayuna con prisa, se pisan juguetes o se derrama la leche caliente sobre la estufa… El cambio es algo de todos los días e IKEA, siempre estará ahí no solo para ayudarte con ideas de muebles y decoración, sino con soluciones para que disfrutes de esos cambios”.

Mientras que Pepe Montalvo, CEO de Agencia Montalvo, añadió que:

“Nos enfocamos en lo que realmente pasa en los hogares. Una repisa bien puesta o reorganizar un cuarto pueden parecer detalles, pero cambian el espacio y también cómo te sientes en él. En esta campaña, quisimos mostrar esas soluciones simples y reales que hacen que el día a día funcione mejor”.

La campaña, que se difundirá en televisión, espectaculares, plataformas digitales y redes sociales, pone en primer plano el diseño democrático de IKEA, que combina forma, función, calidad, sustentabilidad y accesibilidad.

La marca reafirma así su compromiso con los hogares mexicanos, ofreciendo soluciones prácticas y accesibles para cada etapa de la vida. Con “Cambia tu hogar, cambia tus días”, IKEA México invita a transformar los espacios para transformar la vida misma, demostrando que el cambio comienza en el lugar donde realmente importa: el hogar.