“Van a sufrir”: la aterradora predicción de Mhoni Vidente para el 13 de agosto que alarma al mundo

No cabe duda de que Mhoni Vidente es una de las astrólogas más populares y seguidas en toda América Latina. Semana a semana, la reconocida pitonisa cubana comparte nuevas predicciones y consejos que captan la atención tanto de las redes sociales como de los medios internacionales.

Esta vez no fue la excepción, ya que volvió a sorprender con una revelación que provocó un gran impacto.

En su espacio habitual en El Heraldo de México, la astróloga generó revuelo con una predicción que lanzó para este próximo 13 de agosto.

Las predicciones de Mhoni Vidente para agosto

“El día 13 de agosto es un día clave porque el Sol se va a acercar más a la Tierra en todos los sentidos”, partió diciendo.

Al respecto, afirmó que “van a haber tormentas solares, movimientos sísmicos, movimientos fuertes (...) temperaturas altísimas de calor, estamos hablando que más de 300 millones de personas en el mundo entero, especialmente en México, Estados Unidos y Europa, van a sufrir una onda de calor que no se veía en este tiempo”.

Pero no solamente Mhoni Vidente dio a conocer situaciones que supuestamente podrían acontecer el 13, sino que también apuntó al 21 de agosto.

“El 21 de agosto se visualiza otra vez la guerra en Asia. Se ve el estallido o la violencia de otra contienda bélica. Estarán Irán, Pakistán, Israel, Rusia, y parte de China. Será un mes de guerra, golpes de Estado, sol fuerte”, expresó.

Por último, la vidente señaló que habrían “cambios radicales en la conciencia humana para buscar progreso y libertad. Hay países elegidos: Cuba, España, Venezuela y Estados Unidos. Vienen teniendo esa energía en cuestiones de cambios y búsqueda de estabilidad”.