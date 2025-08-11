Las mujeres del zodiaco que hacen más felices a los hombres, ¿qué las hace atractivas?

La felicidad es un tema que jamás debe faltar en una relación y esto se logra en un trabajo en equipo, ahora hay algunas mujeres del zodiaco que parecen hacer más felices a los chicos que otras y esto se debe básicamente a ellas son más comunicativas, aventureras, comprensivas, respetan los espacios individuales y pueden ser grandes amigas de sus parejas. Ellas son las chicas de Géminis, Libra, Virgo, Sagitario y Acuario.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Las mujeres de este signo saben muy bien cómo hacer que un chico se sienta feliz. Gozan de un buen sentido del humor, algo que atrapa porque no están enfrascadas en problemas, garantizan la diversión. Además de que son muy aventureras, no temen en planear un viaje en poco tiempo y buscan la forma de explorar otros lugares. A esto se le suma que son comunicativas: no dudan en hablar de lo que les molesta, pero también de lo que les encanta. Son románticas y detallistas, por lo que no hay momento en que no sorprendan a sus parejas.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Ellas saben cómo romper estereotipos, no esperan que sea el hombre quien haga todo. Para las libranas, los clichés no están dentro de sus gustos, tienen la combinación perfecta entre delicadas y rudas. Su independencia enamora, ya que son autosuficientes. Se convierten en grandes cómplices de sus parejas y buscan pasatiempos en los que ambos puedan disfrutar. Son de las que garantizan el tiempo de calidad y esto lo valoran los hombres.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Las mujeres nacidas en este signo están claras que cada uno necesita su espacio y tiempo a pesar de que estén en una relación, por lo que no son de las que ponen “peros” cuando su chico quiere pasar un rato con sus amigos o simplemente haciendo algún pasatiempo a solas. Ellas logran un equilibrio entre amiga y pareja. Sabe cuánto ejercer cada rol. No se complican por detalles y, además, son resolutivas y no se van a quedar esperando a que sea su chico quien encuentre una solución.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

En el sexo son candentes, pero también tiernas, por lo que sorprenden a sus parejas y los conquistan con este comportamiento. Son osadas, por lo que no le temen a intimar donde las ganas las agarre. Son muy compresivas y seguras de ellas, por lo que sientan bases sólidas de confianza para la relación. No se complican por los asuntos y esto hace que atraigan muchos hombres, pues si no tiene solución un problema, simplemente lo dejan pasar.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Las aventuras a su lado no acaban y no le temen al qué dirán porque están enfocadas en siempre fortalecer su autoestima, algo que los hombres adoran: una mujer segura y feliz. A las acuarianas no les cuesta comunicarse y están pendientes de que a sus parejas no les falte algo, aunque también esperan que sea recíproco. Saben cómo hacer sentir amado al hombre que tienen a su lado. Otra de sus virtudes es que no arman líos sin razón, y los celos los mantienen a raya, ya que solo salen a la luz cuando hay algo que su intuición las alerta.