“Día de Dios”: Mhoni Vidente revela lo que pasará en agosto con la alineación de planetas

Mhoni Vidente asegura que la energía cósmica provocará sismos, erupciones volcánicas y un despertar de conciencia a nivel mundial

El mes de agosto trae un fenómeno astronómico que, según Mhoni Vidente, marcará un antes y un después en la humanidad: la alineación de seis planetas con la Tierra, evento que ocurrirá el 11 de agosto, fecha que la vidente identifica como el “Día de Dios”.

Mhoni explicó que esta rara configuración planetaria moverá la energía a nivel global, generando tanto eventos naturales de gran magnitud como cambios positivos en la conciencia colectiva.

“Nos va a temblar en todos lados”

De acuerdo con la astróloga, la carta del Diablo y la carta del Mundo le advierten que el 11 de agosto podrían registrarse sismos y actividad volcánica en distintas partes del mundo. Como ejemplo, mencionó la reciente reactivación de un volcán en Rusia tras 600 años y otro en Hawái que llevaba cerca de 3 mil años dormido.

“Se van a empezar a mover completamente los volcanes en todos lados”, advirtió, atribuyendo estos fenómenos a la fuerza cósmica que se liberará con la alineación.

Cambios positivos para varios países

Pese a las advertencias, Mhoni también destacó que esta fecha traerá transformaciones positivas para países como Venezuela, Colombia, México y Estados Unidos, impulsando un despertar de ideas, búsqueda de paz y progreso.

Además, recordó que el 13 de agosto es el día de la Virgen María y el 21 de agosto marca “el inicio de la buena venturanza”, por lo que considera que este mes entero estará cargado de energía especial.