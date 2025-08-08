“Lamentablemente...”: la devastadora predicción de Mhoni Vidente sobre el rey Carlos que remece a las redes

Sin duda, Mhoni Vidente se ha consolidado como una de las astrólogas más populares y seguidas de América Latina. Semana a semana, la reconocida pitonisa cubana comparte nuevas predicciones y consejos que captan la atención tanto de sus seguidores en redes sociales como de medios internacionales.

PUBLICIDAD

Esta vez no fue la excepción. La vidente volvió a causar impacto con una revelación que rápidamente generó reacciones y revuelo en distintas plataformas.

En ese sentido, acorde a lo consignado por el portal El Cronista, la vidente adelantó una dura revelación sobre el futuro del rey Carlos III.

Mhoni Vidente y su nueva predicción sobre la realeza

Al respecto, la pitonisa cubana señaló que el monarca estaría pasando un presente complicado debido a su enfermedad.

“El rey Carlos III está muy grave, él tiene cáncer en la próstata y en el intestino. Le han estado realizando lavativas de café, un tratamiento costoso que se utilizaba en Cuba y que se dice que puede ayudar a combatir el cáncer, pero en su caso, la situación se ha complicado aún más”, expresó Mhoni Vidente.

“Lamentablemente, ha recaído y está considerando renunciar para ceder el trono a William”, afirmó.

Cabe mencionar que en el último tiempo desde la corona británica no se han entregado nuevos informes sobre el estado de salud del rey Carlos III.