Horóscopos

“Lamentablemente...”: la devastadora predicción de Mhoni Vidente sobre el rey Carlos que remece a las redes

La dura predicción de Mhoni Vidente sobre el rey Carlos que alarmó al mundo

Las predicciones de Baba Vanga
Vidente (Pexels)
Por Christian Monzón

Sin duda, Mhoni Vidente se ha consolidado como una de las astrólogas más populares y seguidas de América Latina. Semana a semana, la reconocida pitonisa cubana comparte nuevas predicciones y consejos que captan la atención tanto de sus seguidores en redes sociales como de medios internacionales.

PUBLICIDAD

Esta vez no fue la excepción. La vidente volvió a causar impacto con una revelación que rápidamente generó reacciones y revuelo en distintas plataformas.

En ese sentido, acorde a lo consignado por el portal El Cronista, la vidente adelantó una dura revelación sobre el futuro del rey Carlos III.

Mhoni Vidente y su nueva predicción sobre la realeza

Al respecto, la pitonisa cubana señaló que el monarca estaría pasando un presente complicado debido a su enfermedad.

“El rey Carlos III está muy grave, él tiene cáncer en la próstata y en el intestino. Le han estado realizando lavativas de café, un tratamiento costoso que se utilizaba en Cuba y que se dice que puede ayudar a combatir el cáncer, pero en su caso, la situación se ha complicado aún más”, expresó Mhoni Vidente.

“Lamentablemente, ha recaído y está considerando renunciar para ceder el trono a William”, afirmó.

Cabe mencionar que en el último tiempo desde la corona británica no se han entregado nuevos informes sobre el estado de salud del rey Carlos III.

PUBLICIDAD

Tags

Lo Último