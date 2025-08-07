Horóscopo de los ángeles de hoy jueves 7 de agosto: este es el mensaje espiritual para tu signo

♈ ARIES

Ángel: Ariel

Mensaje angelical: Hoy tu fuerza interior brillará más que nunca. No dudes en tomar la iniciativa.

Mensaje espiritual: Conecta con la naturaleza para encontrar respuestas. Los ciclos naturales también son los tuyos.

♉ TAURO

Ángel: Chamuel

Mensaje angelical: El amor propio es tu herramienta más poderosa hoy. Ámate sin condiciones.

Mensaje espiritual: Deja de aferrarte a lo que ya no vibra contigo. Suelta con gratitud y abre espacio para lo nuevo.

♊ GÉMINIS

Ángel: Gabriel

Mensaje angelical: La comunicación sanadora será clave hoy. Expresa desde el alma, no desde el ego.

Mensaje espiritual: Escucha más allá de las palabras. El silencio también habla cuando estás en sintonía.

♋ CÁNCER

Ángel: Muriel

Mensaje angelical: Tu sensibilidad es un don divino. No temas mostrar tu lado más emocional.

Mensaje espiritual: Sanar tus emociones te dará la libertad que tanto anhelas. No escondas tus lágrimas.

♌ LEO

Ángel: Miguel

Mensaje angelical: Hoy es un día para poner límites con firmeza y amor. Protégete sin miedo.

Mensaje espiritual: La verdadera fuerza está en tu capacidad de decir “no” cuando es necesario.

♍ VIRGO

Ángel: Metatrón

Mensaje angelical: Organiza tu mente antes de querer ordenar el mundo. Tu paz interior lo reflejará.

Mensaje espiritual: No te castigues por los errores. Todo lo vivido ha sido aprendizaje divino.

♎ LIBRA

Ángel: Haniel

Mensaje angelical: La armonía llega cuando dejas de forzarla. Confía en los ritmos del universo.

Mensaje espiritual: Hoy practica el equilibrio entre dar y recibir. No olvides que tú también mereces.

♏ ESCORPIO

Ángel: Azrael

Mensaje angelical: Hoy puedes cerrar un ciclo importante. No temas al cambio, es parte de tu evolución.

Mensaje espiritual: La transformación es dolorosa, pero detrás del caos está tu nueva versión.

♐ SAGITARIO

Ángel: Zadquiel

Mensaje angelical: La libertad empieza en la mente. Perdona lo que pesa para avanzar con ligereza.

Mensaje espiritual: Hoy tu alma necesita espacio para expandirse. No te limites por creencias viejas.

♑ CAPRICORNIO

Ángel: Uriel

Mensaje angelical: La claridad llegará si dejas de resistirte al flujo natural de las cosas.

Mensaje espiritual: Deja de luchar contra el tiempo. Todo llega cuando estás listo, no antes.

♒ ACUARIO

Ángel: Jofiel

Mensaje angelical: Tu mente es poderosa, pero hoy escucha también a tu corazón.

Mensaje espiritual: La intuición no se razona, se siente. Confía en las señales que te rodean.

♓ PISCIS

Ángel: Sandalphon

Mensaje angelical: La música y la creatividad serán tu medicina hoy. Libérate a través del arte.

Mensaje espiritual: Tu alma está pidiendo expresión. Deja salir todo lo que llevas dentro, sin juicio.