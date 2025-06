¿Ya conoces las uñas parras? La ‘tendencia viral’ que revoluciona TikTok

Tik Tok llegó para marcar la tendencia en las redes sociales, desde bailes, audios y más se pueden viralizar en un santiamén. Sin embargo, desde el año pasado y tras una broma se difundió rápidamente el término de “uñas parras”, lo que a muchas personas las ha tomado por sorpresa, ya que desconocen la frase bastante coloquial en algunos países.

Todo inició cuando un internauta le comentó a Raúl Álvarez Genes, un streamer español conocido como AuronPlay que tenía “uñas parras”, algo que no solo lo tomó por sorpresa, sino que no sabía el significado de esto por lo que inocentemente preguntó y cayó en el juego. “No me metan miedo, ¿voy a morir? y procedió a buscar en internet su significado y lo consiguió: “Pa’ rascarme los huev...”

En algunos países se usa esa frase para referirse a las uñas extremadamente cortas y que podrían utilizarse para rascarse ciertas partes del cuerpo. Desde que esta frase salió en el espacio de Auronplay, pues se ha hecho aún más famosa y ahora con mayor frecuencia se la dicen a quienes tienen este tipo de uña.

Sin embargo, en algunos lugares de Venezuela, a inicios de la década del 2000 se usaba esa expresión con las personas que, al contrario, tenían las uñas extremadamente largas y eran perfectas para rascar el trasero. En Colombia también se usa con esa connotación despectiva.

Otros usuarios de Tik Tok también han caído en el juego y han usado la plataforma para encontrar el significado, que muchas veces se lo dejan escrito en la caja de los comentarios. Ciertamente muchas personas deben llevarlas cortas por sus oficios y profesiones, como los chef o cocineros, enfermeras, masajistas y mesoneras, entre otros.

Aunque hay personas que la tienen muy cortas productos de alguna patología como la onicofagia, en la que se tienen el mal hábito de morderse las uñas de los dedos de las manos y que está relacionado con un trastorno obsesivo compulsivo.