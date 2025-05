“Le habrían pagado un dinero fuerte”: Nuevo testimonio da escalofriante giro al caso de Valeria Márquez

La tragedia que rodea el as3sinato de Valeria Márquez, influencer y empresaria de 23 años, continúa estremeciendo a México. Su feminicidio, ocurrido en plena transmisión en vivo desde su salón de belleza en Zapopan, Jalisco, no sólo encendió la indignación colectiva por la violencia de género, sino que también dejó una estela de preguntas sin respuesta.

Momentos antes de su muerte, en el live que hacía cuando fue asesinada, relató que su amiga Erika le advirtió sobre un misterioso repartidor que se negó a entregar un paquete si no era directamente a ella.

“¿Por qué no lo dejó? ¿Me iban a levantar o qué?”, bromeó Valeria con un tono que hoy hiela la sangre. Minutos después, recibió un peluche rosa y una bolsa de café, presuntamente enviados por otra influencer: Vivian de la Torre.

Ahora, una nueva y escalofriante versión ha salido a la luz. Un creador de contenido llamado Oniel DC ha explotado en redes sociales para revelar lo que, según él, es la verdad detrás del asesinato de Valeria. Y sus declaraciones han sacudido por completo el caso.

“La mandaron a ej3cutar por celos y dinero”: las revelaciones de Oniel DC

En un video viral, Oniel asegura que conocía a Valeria a través de un amigo en común, En Migui, quien sostuvo una relación con la joven influencer. Según él, Valeria ya temía por su vida desde hacía meses debido a amenazas constantes de su ex pareja.

“Yo sí no tengo miedo y voy a contar la realidad de lo que pasó con Valeria aquí y escúchenlo porque lo voy a decir una sola vez… Ella estaba asustada porque ya había recibido amenazas desde hace varios meses de su pareja, de su expareja, que fue la persona que la mandó a ejecutar con ese delivery.”

La versión de Oniel detalla cómo ese día, Erika, otra conocida de Valeria, la llamó insistentemente para que fuera al lugar donde supuestamente recibiría un “regalo muy costoso”. Al mismo tiempo, Vivian de la Torre también le envió mensajes pidiéndole que se mantuviera en el sitio. Según Oniel, ambas sabían lo que iba a ocurrir.

“Vivian hace rato que sabía y ya le habían pagado un dinero fuerte, más de 200 mil dólares.<b> </b>Como también ya ese dinero lo había repartido con Erika... trata de mantenerme ahí para que esta persona vaya y me la ejecute, porque ya esa fue la orden que le dio Julieta, que es una persona que no se está mencionando en el caso.” — Oniel

En su testimonio, Oniel afirma que el sicario conocido como “Doble R” fue quien ejecutó el crimen, pero no actuó por cuenta propia. “Doble R fue la persona que la ejecutó. No es el autor intelectual. El autor intelectual, todo el mundo sabe quién es: su ex pareja.”

Un plan para escapar que nunca se concretó

Uno de los detalles más desgarradores que revela Oniel es que Valeria planeaba dejar México. Iba a viajar a República Dominicana para grabar un video musical con Emilio, su nueva pareja, y comenzar una nueva vida fuera del país. Incluso ya tenía la cita para obtener su visa.

“Ella le decía constantemente que temía por su vida y que su ex, si se daba cuenta que tenía a alguien más, la iba a matar.” — Oniel

Oniel también denuncia que Emilio entregó todas las pruebas a las autoridades mexicanas, pero estas ignoraron su testimonio debido, según él, a vínculos con el crimen organizado: “La justicia está vendida".

Un crimen en vivo que exige justicia

El as*sinato de Valeria Márquez no sólo fue brutal, sino público. Fue transmitido en vivo, frente a miles de personas que presenciaron el momento exacto en el que la influencer fue acr*billada tras responder que sí, que ella era Valeria a una persona que se apareció en su negocio. Pese a la conmoción nacional y la supuesta movilización que provocó el que las pruebas estuvieran ante los ojos de todos, no hay ningún detenido.

Su familia y seguidores exigen justicia, mientras teorías circulan por redes con más fuerza que los comunicados oficiales.

“No somos locos. Aunque mañana me pase lo mismo que a ella, yo lo digo responsablemente: hay mucha información y muchos peces gordos que van a caer", sentenció Oniel.