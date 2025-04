“La felicidad es una forma de viajar, no un destino”: conoce las claves para tener una vida plena

Como bien dice Yordi Rosado, no es una casualidad que la autora de ‘Ser Feliz es para Valientes’ lleve por nombre Valentina, y es que, esa fuerza inspiradora con una sonrisa que esconde un profundo conocimiento sobre una de las emociones que en más de una ocasión ha puesto a debatir a expertos y filósofos, termina dejando una verdadera reflexión sobre la forma en la que estamos viviendo nuestra vida.

En una entrevista con Nueva Mujer, Valentina Luján, reveló detalles de su nuevo libro, ‘Ser Feliz es para Valientes’ que promete ser una guía, no para alcanzar una felicidad efímera, más bien, para que la puedas vivir en cada aspecto de tu vida, de una forma plena y prolongada con la finalidad de que puedas alcanzar tus objetivos, con la ayuda de un impulso que hoy en día es tan importante.

En un mundo en el que el estrés y los sentimientos de angustia o desánimo, son los que imperan, las exigencias laborales, familiares y sociales, recaen sobre cada persona, impidiendo su pleno desarrollo, imposibilitándolo para explorar su mejor versión.

Es por eso que Valentina Luján, la experta en Ciencias de la Felicidad, plasma sus más de dos décadas de experiencia en un libro que, si bien, no pretende ser otro libro de autoayuda, si busca transformarte para que puedas vivir mejor, todo, a partir de estudios científicos que marcan el paso para alcanzar tu mejor versión. Además, incluye elementos interactivos que ayudarán al lector a profundizar en los diversos temas, que se complementan perfectamente con el pódcast de la empresaria, ‘Valentinamente Feliz’.

La conferencista señaló que las emociones, incluida la tristeza, logran convertirse en un GPS superpoderoso que ayuda a tomar decisiones una vez que se aprende a entenderlas y aprenderlas, y que, todas ellas, tienen un lado de luz y un lado de sombra que en necesario enfrentar para poderlas superar.

“Yo les digo que es como el repartidor de Amazon o el cartero. Toca el timbre, no le abres, toca más fuerte, no le abres. Se pega al timbre, toca la puerta, te manda el mensaje de texto, Te llama. Su objetivo es entregar el paquete. Así son las emociones. Su objetivo es entregar la información. En el momento en que tú recibes luz, deja de sentenciarte y se va. Así son las emociones”.

A su vez, Valentina Luján resaltó dos preguntas clave que pueden ser útiles para reconocer si estás viviendo una vida plena y feliz, todo esto, luego de un testimonio con una de sus invitadas a su pódcast ‘Valentinamente’, quien estuvo a punto de perder la vida después de vivir un secuestro:

Una vez haciendo este viaje de introspección, la autora destaca la importancia de entender que una vida feliz no es igual a perfección y que en ella siempre puede haber adversidad; sin embargo, las lecciones que aprendemos son fundamentales para alcanzar la plenitud:

“Si tú logras contestar nada es porque de verdad tienes una vida plena y que te encanta vivir. No estás esperando cambiarla y algo que es bien importante decir es que para ser feliz y vivir pleno no quiere decir que tienes una vida perfecta o sin adversidad, o que todo funciona”.

Por ello, la capacidad de resiliencia y las lecciones que pone la vida, son un paso para lograr un estado prolongado de la felicidad, misma que Valentina Luján, subrayó, es la responsabilidad de nosotros mismos:

“Yo siempre les digo y en el libro lo menciono mucho, la Tierra es un planeta escuela, aquí venimos a aprender. Si no hubiera adversidades, es como si no hubiera examen, si alguien te quita el examen, no vienes a aprender. Lo importante es volvernos resilientes y aprender a ver la adversidad como un reto, como una oportunidad de crecer, de sacar herramientas, de salir fortalecido, de construir una mentalidad de crecimiento, no como este tsunami abrumador que me va a revolcar, en el cual estoy indefenso”.