Horóscopo de hoy para avanzar en el amor y el progreso este lunes 21 de abril

Aries

Estás en momentos de cambios y es necesario que te organices para que las cosas salgan bien y puedas avanzar en el plano profesional. En el amor, te vas a plantear una conversación seria con la familia para que acepten a tu pareja y dejen las rencillas.

Tauro

Tu fuerza mental está en un nivel muy alto, pero tienes que bajarle al trabajo, delegar funciones y dedicarte más a ti y a tu salud. En el amor, tienes que expresar muy bien tus opiniones porque si no lo haces se generan malos entendidos y problemas con tu pareja.

Géminis

Necesitas tomar decisiones pronto para eso debes actuar con precisión en cada uno de los pasos que vas a dar y no permitas que comentarios mal sanos te saquen del objetivo a cumplir. En el amor, tendrás una sorpresa muy agradable de parte de tu pareja. Aprovecha ese momento para fortalecer lazos familiares.

Cáncer

Tienes que controlar el carácter para llevarte bien con quienes compartes proyectos y así harás que las cosas avancen más rápido. En el amor, no te dejes llenar la cabeza de cosas negativas de tu pareja. Que sea una conversación la que defina la situación de ambos.

Leo

Tu vida mejora porque estás tomando decisiones acertadas, sigue adelante porque cada paso que das te lleva al progreso. En el amor, lo mejor es conversar para no cometer una imprudencia con la familia que está un poco sensible porque sienten que esa persona no te conviene.

Virgo

A tu alrededor hay un ambiente enrarecido y muchas habladurías. No te cierres a los cambios, precisamente porque tu vida necesita unos ajustes. En el amor, cuando se decide convivir en pareja hay circunstancias en las que ambos deben ceder.

Libra

Es el momento de restablecer el contacto con personas que en el pasado te ayudaron y que ahora podrían volver a hacerlo en el trabajo y con nuevos proyectos. En el amor, solo quieres paz y tranquilidad y esta relación lo único que te trae es discusiones y celos. Ya basta, toma una decisión por el bien de los dos.

Escorpio

Te asaltan deseos de dar un vuelco a tu vida, así que ábrete a un cambio que te hará crecer en lo profesional y que tiene muy buenas perspectivas. En el amor, no sientas que te vas a quedar sola para toda la vida. El universo tiene reservado para ti cosas maravillosas.

Sagitario

Tú tienes la inteligencia y el carisma suficiente para enamorar a quienes necesitas de tu lado para avanzar. Será fácil conseguir los objetivos que te has planteado si dejas que las ideas fluyan también de otros. En el amor, no permitas que la familia se inmiscuyan en tus decisiones porque te van a traer problemas con la pareja

Capricornio

Será una semana de mucho trabajo pero que tendrá su recompensa, así que acelera el paso para que logres con éxito lo que te propongas. En el amor, controla los celos y los impulsos porque eso trae problemas y pueden tomar decisiones de las que se pueden arrepentir.

Acuario

Aprovecha la oportunidad que te brinda este cambio laboral. Vas a crecer y tener muchos éxitos, además que las finanzas van a mejorar. En el amor, deja el conflicto por la familia y busca la manera de acercarte a ellos porque al final del camino es lo que permitirá que te consolides con tu pareja.

Piscis

Es conveniente que busques consejo antes de tomar decisiones importantes en el plano profesional para que inviertas bien y no se te presenten obstáculos. En el amor, la propuesta que estabas esperando de tu pareja llega, así que llegó el momento más importante de tu vida.