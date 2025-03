Fan de Shakira denuncia agresión después del concierto en el Estadio GNP, podría perder la vista

Shakira ha generado conmoción entre sus seguidores mexicanos como parte de sus presentaciones en el Estadio GNP Seguros; no obstante, lo que parecía una noche inolvidable se convirtió en una pesadilla para uno de sus fanáticos, el cual denunció que fue secuestrado y golpeado luego de uno de los conciertos de la artista colombiana.

PUBLICIDAD

La intérprete de “Antología” ha logrado reunir a miles de sus fanáticos por las siete presentaciones que ofrecerá en el famoso recinto de la Ciudad de México; sin embargo, la historia de uno de sus fans generó conmoción entre los usuarios de redes sociales.

Shakira, cantante colombiana Shakira se presenta en el escenario durante la 67.ª edición de los Premios GRAMMY el 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles, California. (Foto de Emma McIntyre/Getty Images para The Recording Academy) (Emma McIntyre/Getty Images for The Recording A)

Fan de Shakira denuncia agresión después de su concierto en el Estadio GNP Seguros

De acuerdo con el usuario identificado como Emmanuel todo ocurrió a la salida de uno de los conciertos de Shakira aproximadamente a las 23:30 horas, señalando que luego de percatarse que había un inconveniente con las llantas de su coche, decidió bajar a revisarlas, pero casi de inmediato llegaron cinco hombres y comenzaron a golpearlo.

“Me empezaron a golpear, desbloquearon mi teléfono y, al parecer, me confundieron con alguien más. No me dieron oportunidad de hablar”, explicó.

Sobre las repercusiones del ataque del que fue víctima, el usuario de TikTok aseguró que el médico encontró muchas lesiones, mismas que podrían poner en riesgo la visión de uno de sus ojos.

“El médico legista encontró muchísimas lesiones. La visibilidad de mi ojo está comprometida”, señaló.

En este sentido, el fanático de Shakira aseguró que intentó pedir ayuda, pero fue inútil ante las acciones de los sujetos, mismos que lo mantuvieron cautivo mientras robaban sus pertenencias, por lo cual señaló la agresión como un secuestro, es por ello que después de presentar su denuncia, Emmanuel espera obtener justicia para que nadie más atraviese por algo similar, tomando en cuenta los eventos que se llevan a cabo en el Estadio GNP Seguros.

“Cuando alguien te somete, te encierra en un lugar y te golpea, definitivamente es un secuestro. Pasé de la euforia del concierto de Shakira a una de las peores pesadillas de mi vida, ya que fui víctima de secuestro y robo con violencia”, dijo.