La razón por la que se regalan flores amarillas el 21 de marzo: involucra a una famosa novela

Cada 21 de marzo desde hace algunos años atrás, las redes sociales como TikTok se llenan de videos de personas pidiendo, aceptando, regalando o soñando con recibir un ramo de flores amarillas de su amado.

Sin embargo, aunque ya se ha convertido en una tradición en Latinoamérica, pocas personas comprenden el origen de esta costumbre y el significado que tiene el gesto de regalar bouquets de este color.

Aunque es incierto el cuándo, la tradición fue inspirada por la canción Flores amarillas , un popular tema lanzado en 2005 como parte de la segunda temporada de la telenovela argentina Floricienta .

En el sencillo del melodrama juvenil musical, interpretado por Florencia Bertotti, la protagonista expresa su alegría porque su amado vendría por ella pronto y la sorprendería con unas flores amarillas.

“Ella sabía que él sabía que algún día pasaría que vendría a buscarla con sus <b>flores amarillas</b>, no te apures no detengas el instante del encuentro está dicho que es un hecho no la pierdas, no hay derecho no te olvides que la vida casi nunca está dormida”, canta en el coro de la canción pop.