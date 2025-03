“Vienen cambios radicales”: la escalofriante predicción de Mhoni Vidente que alarma a las redes

El estado de salud del papa Francisco ha generado preocupación a nivel mundial, siendo uno de los temas más comentados en la prensa internacional y en las redes sociales durante las últimas semanas.

Y ese tópico justamente ha sido también uno de los aspectos más tocados por Mhoni Vidente, la reconocida astróloga cubana.

La predicción de Mhoni Vidente que alarma a las redes

En ese punto, si bien desde el Vaticano se ha informado que el Sumo Pontífice ha ido mejorando lentamente, la vidente afirmó que se vienen cambios radicales en la Santa Sede.

Papa Francisco Papa Francisco (Vatican Pool/Getty Images)

“Vienen cambios radicales en cuestiones del Vaticano. El papa se ha sentido mejor, pero casi no puede hablar. No sé quién sacó del Vaticano una oración del papa, pero muy malito... Ya no lo hagan trabajar, no lo esfuercen”, expresó.

Cabe mencionar que recientemente la astróloga aseguró que el siguiente Papa sería de nacionalidad mexicana o italiana.

“Se visualiza que vaya a renunciar y que dará una carta para que otra persona pueda ser Papa. Se visualiza que el próximo Papa sería italiano o mexicano“, afirmó Mhoni Vidente.