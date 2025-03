Krysia González: la pintora mexicana que te empuja hacia un “Vértigo del Abismo”

Con una paleta de color nostálgico, Krysia González invita a su público a contemplar sus obras de arte que permiten no solo conocer los paisajes a través de sus ojos, también regresar a momentos que muestran una ciudad que detenida en el tiempo nunca dormirá y para algunos, traerá los recuerdos de lo que un día fue.

El arte puede mover hasta las fibras más sensibles de sus amantes, a través de escenarios imaginarios y diversos de aquellos que capturan la realidad a su manera, pero también puede detener el tiempo, guardando un momento que se extenderá en años, reavivando recuerdos, transportando al más melancólico y explorando las profundidades de las emociones de aquellos que se creían impasibles.

Justo en ese lugar es donde la magia sucede, Krysia González, quien, con su enorme sonrisa y un mechón de cabello azulado, logra capturar el contexto de la ciudad que la vio nacer, la Ciudad de México, a través de una paleta de color que se complementa perfectamente con el tono que pende de su frente, un alma joven creativa que ha logrado exponer 34 obras hace un año en uno de los lugares más emblemáticos como la Academia de San Carlos.

“La transformación de la ciudad, también me inspira a hacer paisajes que, pues, son desenfocados, hay improntas, desenfoques y básicamente es como la inspiración principal y como empecé a pintar paisaje”.

Además, la egresada de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha expuesto su arte en el Museo Europeo de Arte Moderno (MEAM), convirtiéndose en una de las pintoras mexicanas más destacadas, uniendo los dos mundos que fueron parte de su vida, Ensenada y Ciudad de México.

“Soy citadina, soy de la Ciudad de México y pues la primera cosa que me inspiró pintar la ciudad fue cuando no estuve en la ciudad. Una vez que ves que encontraste el lugar donde, pues, regresas y lo ves con otros ojos. Entonces, después de un viaje que hice a Ensenada, regresé a pintar paisaje urbano y pues bueno, es lo que me ha motivado a hacer toda esta serie de paisajes”, explicó Krysia González.